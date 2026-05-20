Recupero delle salme a Maldive: pieces of cords suggest for wavy path of sub before tragedy

Finnish experts from Dan Europe carried out a mission to retrieve the bodies of the five divers who disappeared near Para dive site in Maldives, and collected valuable information to unravel the mystery. The rescue operation was successfully concluded on day 2, and bodies were safely recovered from 47 meters below the surface from Maldives' Alimathà dive site via team effort at depth of 47 meters.

Quando sono tornati là sotto una delle prime cose che i sub finlandesi hanno notato erano pezzi di sagole. Non quello che poteva essere il filo d'Arianna usato dai cinque sub italiani, ma pezzi 'caotici' e 'disconnessi' di corde fissate in precedenza da altri divers, anche se non si può escludere che a quei fili si siano agganciati gli stessi italiani.

Se avessero seguito quelle sagole, non avrebbero però portato da nessuna parte. L'operazione di recupero degli esperti sub di Dan Europe è iniziata ieri mattina al largo di Alimathà ed è durata circa 2 ore e mezza. Dal punto di immersione in poi i tre sub - uno dei quali era impegnato solo a riprendere per fornire materiale documentale - hanno srotolato una lunga sagola guida legata a una boa gettata in direzione degli abissi.

Con l'ausilio di scooter subacquei sono arrivati a 47 metri e hanno fissato parte della corda all'ingresso della grotta, poi sono entrati: 'La prima parte ci hanno detto che era semplice e c'era luce', spiega Cristian Pellegrini di Dan Europe, che ha coordinato dall'Italia le operazioni. Successivamente il team ha assunto una trafilatura importante.

'Dopo il primo ambiente molto ampio c'è un passaggio più stretto. Là si incontra un'altra cavità, una grotta senza luce, ampia quasi quanto — ci dicono i nostri subacquei — la prima. In quella seconda parte ci sono degli anfratti, diverse strade senza alcuna uscita. In una di queste c'era tutto il gruppo.

Non era una zona dove potrebbe essere stata la corrente ad averli spinti', sostiene Pellegrini. A quel punto, i sub hanno recuperato i primi due corpi. Nella grotta degli squali non c'erano segni di logoramento dovuti agli squali e i secondi corpi si potranno recuperare oggi in sicurezza. Le vittime indossavano ancora tutta l'attrezzatura, compresi i computer subacquei da polso.

Avevano una attrezzatura classica, molto probabilmente ad aria e non a miscela trimix. A una prima occhiata le bombole sono sembrate quelle da 12 litri ma non si può escludere che i vari sub montassero dotazioni diverse. Da Dan non confermano, ma i media maldiviani sostengono siano state riportare in superficie anche le telecamere GoPro.

Così fosse, tra i filmati girati dai 5 sub e quelli successivi dello stesso percorso fatti dai finlandesi, ci sarebbe materiale per comprendere come e quando potrebbe essere avvenuto l'incidente. Anche i computer aiuteranno a capire profondità, percorso e consumo d'aria di una tragedia che, per come sono stati rinvenuti i corpi, sembra rafforzare l'ipotesi di una perdita di orientamento. sebbene 'non così complessa', la grotta all'interno presentava una difficoltà: 'Non era sagolata correttamente ma c'erano pezzi di filo caotici, interrotti, agganciati forse da chi l'ha esplorata in passato', chiosa Pellegrini





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