Red Bull Basement 2026: il vincitore mondiale è Lifeline AI, il progetto italiano Foremyc si distingue nella finale

Si è conclusa a San Francisco la finale mondiale di Red Bull Basement, il programma internazionale che supporta giovani innovatori. Il progetto statunitense Lifeline AI ha vinto il titolo globale con una soluzione di sicurezza personale che permette richieste di aiuto silenziose senza sbloccare il telefono. L'Italia era presente con Foremyc, iniziativa per la tutela delle foreste, che ha partecipato alla finale pur non entrando nella Top 10.

Il programma internazionale Red Bull Basement , dedicato a sostenere la nuova generazione di innovatori e imprenditori nella trasformazione delle proprie idee in progetti concreti attraverso tecnologia, intelligenza artificiale e mentorship, si è concluso al Pier 48 di San Francisco.

Il titolo mondiale è stato conquistato dal progetto statunitense Lifeline AI, sviluppato da Darnell Adler, che offre un sistema di sicurezza personale innovativo. La soluzione permette di inviare richieste di aiuto immediate e silenziose senza bisogno di sbloccare il telefono, comporre un numero o parlare durante un'emergenza, garantendo un metodo più rapido e sicuro per ricevere assistenza nei momenti critici. Durante la cerimonia di premiazione, Adler ha dichiarato: Non ho parole, sto tremando.

Essere il vincitore globale di Red Bull Basement significa poter aiutare le persone su larga scala, e questo per me vale tantissimo. Lifeline AI renderà il mondo un posto più sicuro. Ve lo prometto.

L'evento, tenutosi per tre giorni nel cuore della Silicon Valley, ha visto i migliori team selezionati a livello nazionale confrontarsi attraverso workshop, sessioni di mentoring, incontri con investitori e professionisti del settore tecnologico, attività di storytelling e networking, culminate nella presentazione finale davanti a una giuria internazionale composta da Jessica Hawk (Corporate Vice President, Microsoft Azure Product Marketing), Gaston Sandoval (Corporate Vice President of Global Client Marketing, AMD), Michele Catasta (Partner e Head of Artificial Intelligence di Replit), l'imprenditore e investitore Ashwin Sreenivas e l'atleta e founder Sasha DiGiulian.

L'edizione 2026 ha registrato oltre 138.000 candidature a livello globale e ha riunito a San Francisco 43 progetti provenienti da oltre 40 Paesi, rappresentativi di settori che spaziano dalla sostenibilità all'agritech, dalla salute all'educazione, fino alle smart city e alla sicurezza personale. Tra i protagonisti della World Final anche l'Italia, rappresentata da Foremyc, progetto sviluppato da Federico Gabrieli e Iuri Vanoschi, vincitori della Finale Nazionale italiana di Red Bull Basement.

Foremyc, nato dall'ambizione di sviluppare soluzioni innovative per la tutela e il monitoraggio degli ecosistemi forestali attraverso la tecnologia, aveva conquistato il pass per la World Final dopo essersi distinto nel percorso italiano, che ha coinvolto studenti e giovani innovatori provenienti da tutto il Paese. La partecipazione alla finale mondiale ha rappresentato il punto più alto di un percorso iniziato mesi fa e proseguito attraverso una fase di sviluppo dedicata alla trasformazione dell'idea in un progetto sempre più concreto e scalabile, grazie al supporto di mentor internazionali, strumenti basati sull'intelligenza artificiale e partner tecnologici di Red Bull Basement.

Pur non riuscendo a entrare nella Top 10 dei progetti finalisti selezionati per il pitch conclusivo davanti alla giuria globale, Foremyc ha avuto l'opportunità di confrontarsi con alcune delle realtà emergenti più innovative al mondo, portando sul palco internazionale una soluzione italiana dedicata alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle foreste. Giunta alla sua nuova edizione internazionale, Red Bull Basement continua a confermarsi una piattaforma globale capace di mettere in connessione talento, innovazione e imprenditorialità, offrendo ai giovani founder l'opportunità di sviluppare le proprie idee e confrontarsi con alcuni dei principali protagonisti dell'ecosistema tecnologico mondiale.

Il vincitore globale ha ricevuto un premio del valore di 100.000 dollari in finanziamento equity-free, 25.000 dollari in crediti Microsoft Azure e un percorso di mentorship dedicato da parte di Red Bull Ventures per supportare lo sviluppo del progetto sul mercato. Realizzato in collaborazione con Microsoft, AMD e Red Bull Ventures, il programma accompagna studenti e first-time founder lungo tutte le fasi del percorso, dall'ideazione allo sviluppo di un Minimum Viable Product (MVP), sfruttando strumenti basati sull'intelligenza artificiale, mentorship e opportunità di networking internazionale.

Oltre al vincitore, tra i progetti finalisti più notevoli figurano TruthShield AI dal Canada, una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che analizza, rileva e segnala potenziali truffe online, utilizzando un sistema GPU condiviso per ridurre costi e impatto ambientale, e Seabed Surveillance dalla Danimarca, una piattaforma che avvisa immediatamente le autorità in caso di vibrazioni generate da imbarcazioni sospette, utilizzando l'AI per analizzare i segnali provenienti dai cavi già presenti sui fondali marini





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