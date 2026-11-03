Reddit contesta il divieto australiano social under 16 in Alta Corte

Reddit e un gruppo libertario impugnano la legge australiana che vieta i social media agli under 16, definendola inefficace e dannosa per il dibattito democratico.

L'avvocato Perry Herzfeld, rappresentante della piattaforma di messaggistica Reddit, ha presentato alla Corte Suprema australiana la prima sfida legale storica contro il divieto nazionale di social media per gli adolescenti. La normativa, entrata in vigore alla fine del 2025, è stata definita "mal concepita" e ha comportato una "profonda restrizione al dibattito politico", secondo quanto dichiarato davanti ai giudici di Canberra.

La sfida legale contro la normativa under 16

Reddit e un gruppo di advocacy libertario hanno congiuntamente adito l'Alta Corte per contestare esplicitamente la legge australiana, che vieta categoricamente alle grandi piattaforme di social media di consentire ai minori di 16 anni la creazione di account. Questa misura, che ha già suscitato un acceso dibattito tra il sostegno dei genitori e l'opposizione delle aziende tecnologiche, mira a proteggere la salute mentale dei giovani ma incontra ora forti resistenze legali.

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Una vittoria per i ricorrenti potrebbe innescare un'ondata di opposizione da parte di altre aziende interessate, rallentando potenzialmente l'adozione globale di politiche simili. Attualmente, legislatori in nazioni che vanno dalla Gran Bret alla Malesia stanno introducendo misure analoghe, nella speranza di tutelare il benessere fisico e psicologico delle nuove generazioni. L'Australia, con questa legge pionieristica, ha aperto la strada a un nuovo approccio normativo internazionale.

I difetti tecnici e le restrizioni al dibattito

Intervenendo in aula, Perry Herzfeld ha sostenuto che impedire ai minori di 16 anni di possedere account sui social media li priva della capacità di creare o rispondere a contenuti su quel che ha definito "il mezzo di comunicazione più importante del mondo moderno". Herzfeld ha sottolineato come ci sia una "restrizione molto sostanziale" sulle attività che i giovani possono svolgere attualmente, limitando di fatto la loro partecipazione al discorso pubblico digitale.

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Sebbene Reddit riconosca l'obiettivo australiano di minimizzare i danni, Herzfeld ha affermato che la legge ha fallito nel raggiungere tale scopo. Ha definito la normativa "inepta" perché non prevedeva misure specifiche per impedire efficacemente l'accesso ai minori, ignorando il fatto che vaste quantità di materiale sono visibili anche agli utenti senza account. La critica si estende alla mancanza di regolamentazione di altre funzionalità dei social media che potrebbero essere problematiche.

Conseguenze e prossimi passi per il governo australiano

Il governo australiano e il ministro delle comunicazioni, citato come convenuto nel ricorso, hanno dichiarato fermamente che difenderanno la legge contro le accuse di Reddit. La posizione ufficiale sostiene che la legislazione è necessaria per la protezione dei giovani, nonostante le obiezioni tecniche sollevate dalla piattaforma. Il governo ritiene che la normativa sia ben strutturata e capace di ridurre l'esposizione dei minori ai rischi online.

Da quando il divieto è entrato in vigore, diverse indagini, inclusi studi condotti dall'ente regolatore australiano eSafety Commissioner, hanno rivelato che la maggior parte degli adolescenti sotto l'età limite continua comunque a utilizzare i social media. Questa discrepanza ha portato il governo a raddoppiare la multa massima per la non conformità, portandola a 99 milioni di dollari australiani, pari a circa 69,5 milioni di dollari statunitensi.

Inoltre, all'eSafety Commissioner sono stati conferiti maggiori poteri di indagine per garantire il rispetto della normativa. Le autorità hanno annunciato che stanno preparando una causa legale per l'applicazione della legge contro alcune delle piattaforme più grandi, segnando l'inizio di una nuova fase di enforcement nel panorama tecnologico globale. La situazione resta tesa e in evoluzione mentre l'Alta Corte esamina il merito della sfida portata da Reddit.