Reddit sfida il divieto australiano social media minori in corte suprema

La Corte Suprema australiana esamina la legittimità del bando social per under 16. Reddit argomenta violazione costituzionale, il governo difende la tutela della salute mentale.

La Corte Suprema dell' Australia si è riunita a Canberra per esaminare la sfida legale presentata da Reddit contro il divieto nazionale di utilizzo dei social media per i minori di sedici anni. Questa normativa, approvata quasi un anno fa, rappresenta il primo provvedimento di questo tipo al mondo e mira a proteggere i bambini dai rischi digitali. Il caso è diventato un punto di riferimento globale per i legislatori che cercano di bilanciare la sicurezza online con le libertà costituzionali.

Argomentazioni legali sulla libertà di espressione

Reddit e un gruppo di difesa libertario hanno impugnato la legge sostenendo che essa viola la libertà di espressione protetta dalla Costituzione australiana. Durante le udienze, i legali della piattaforma hanno dichiarato che l'imposizione del divieto sulla libertà di espressione dei minori è sproporzionata rispetto ai benefici ottenuti dal tenerli lontani dalle piattaforme social. La vincita dei ricorrenti in questa causa rappresenterebbe una grave battuta d'arresto non solo per l'Australia, ma anche per i legislatori di tutto il mondo che stanno adottando misure simili.

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Questa disputa legale si inserisce in un movimento globale volto a proteggere la salute fisica e mentale dei minori nell'era digitale. Diversi paesi stanno monitorando l'esito di questa causa per decidere se implementare normative analoghe. La corte deve quindi valutare se i benefici derivanti dalla rimozione dei bambini dal mondo social giustifichino la restrizione della loro capacità di comunicare online.

Difesa del governo e impatto delle sanzioni

Stephen Lloyd, avvocato del governo australiano, ha respinto queste accuse definendo il divieto una misura modesta, non partitica e giustificata. Egli ha affermato davanti al collegio di sette giudici che l'onere imposto dalla normativa è indiretto e di portata limitata. La legge riduce gradualmente la capacità dei minori di inviare e ricevere contenuti, ma permette loro di visualizzare alcune informazioni senza la necessità di un account personale.

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Lloyd ha sottolineato che la normativa è neutrale dal punto di vista dell'ideologia politica, non mirando a tipi specifici di espressione. Ai sensi della legge, i minori e i loro genitori non subiscono sanzioni penali. Tuttavia, le piattaforme di social media possono essere multate fino a novantanove milioni di dollari australiani, circa sessantotto milioni e novantasette mila dollari americani, in caso di mancata conformità sistematica. Questa sanzione economica rappresenta uno degli strumenti principali per garantire l'adesione alla nuova regolamentazione.

La difesa governativa ha anche precisato che la normativa non blocca completamente l'accesso ai contenuti, ma regola la creazione di account. Questo approccio mira a ridurre il tempo di esposizione dei bambini ai contenuti potenzialmente nocivi senza isolare completamente la fascia d'età più giovane dal panorama digitale globale. La distinzione tra creazione di account e visione di contenuti è centrale nell'argomentazione del governo.

Conformità normativa e prossimi passi legali

Nonostante l'approvazione della legge, gli studi condotti dall'autorità di regolamentazione australiana, l'eSafety Commissioner, indicano che la maggior parte dei minori di sedici anni continua a utilizzare i social media. Stephen Lloyd ha ammesso in aula che non è ancora chiaro se questa inadempienza sia dovuta a debolezze nelle tecnologie di verifica dell'età o al mancato implementazione da parte delle piattaforme. La tecnologia attuale sembra ancora presentare sfide significative nel garantire una verifica precisa dell'età degli utenti.

Il governo ha dichiarato che sta preparando un'azione legale per far rispettare rigorosamente la normativa. Questa decisione sottolinea l'impegno delle autorità australiane a garantire che le piattaforme rispettino le nuove regole, indipendentemente dalle difficoltà tecniche incontrate finora. Le udienze sono continue con la partecipazione di avvocati rappresentanti di otto stati e territori australiani, che hanno espresso le loro posizioni sulla necessità di una regolamentazione uniforme.

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La conclusione di questo caso potrebbe stabilire un precedente significativo per la regolamentazione digitale a livello internazionale. Le aziende tecnologiche stanno osservando attentamente le decisioni della Corte Suprema per adattare le proprie strategie di conformità. L'esito della causa influenzerà direttamente la futura operatività delle grandi piattaforme social nel mercato australiano e oltre.