Analisi dettagliata delle dichiarazioni dei redditi del governo e dei parlamentari italiani 2025. Redditi di Nordio, Meloni e Di Giuseppe. Dati patrimoniali e fiscali.

Le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2025, pubblicate dai componenti del governo e dai parlamentari italiani, rivelano un panorama economico interno caratterizzato da differenze abissali. Sebbene spesso si pensi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni percepisca lo stipendio più alto, i dati ufficiali smentiscono questa narrazione. Il premier ha dichiarato un reddito complessivo di 184.897 euro, un importo che rappresenta un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente ma che risulta inferiore a quello di numerosi colleghi.

Al vertice della classifica dei redditi governativi si posiziona il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale ha dichiarato 260.758 euro. Tale cifra supera di 75.861 euro il reddito complessivo attestato dalla capo del governo. La differenza economica tra i vertici del governo è marcata, confermando che la gavetta e l'anzianità di servizio non sono gli unici fattori determinanti per la formazione del reddito nei pubblici uffici. L'Italia, come notato da Fabio Caressa, rimane un Paese di anziani, ma la pressione sociale richiede che ai giovani venga data la possibilità di fare carriera.

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La gerarchia dei redditi ministeriali

Nella struttura esecutiva, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo figura al secondo posto con 228.522 euro. La fascia che supera i 200mila euro include anche il sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro, attestato a 202.942 euro, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, con 197.638 euro. Queste cifre evidenziano come le posizioni di vertice nel governo abbiano redditi significativamente diversi tra loro.

Anche altri ministri si collocano in posizioni elevate. Il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara dichiara 190.823 euro, mentre il sottosegretario agli Esteri Massimo Dell'Utri si ferma a 190.391 euro. Quest'ultimo ha accompagnato la dichiarazione di reddito con un patrimonio immobiliare complesso, comprendente 21 fabbricati tra proprietà e nude proprietà, per lo più localizzati nel territorio di Caltanissetta. La sua documentazione rivela inoltre partecipazioni azionarie in aziende come A2A ed Enel, oltre all'acquisizione di nuovi mezzi di trasporto.

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Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato un reddito complessivo di 186.591 euro, con un imponibile specifico di 185.181 euro. Nella fascia tra i 100mila e i 160mila euro si collocano il ministro delle Imprese Adolfo Urso, con 158.907 euro, e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, con 125.952 euro. Il ministro della Salute Orazio Schillaci si attesta a 102.777 euro.

La situazione fiscale di Giorgia Meloni

La dichiarazione presentata da Giorgia Meloni il 19 novembre 2026 mostra un reddito complessivo di 184.897 euro, con un aumento di 4.866 euro rispetto agli 180.031 euro dell'anno precedente. Nonostante il reddito lordo sia cresciuto, la base imponibile sulla quale calcolare l'Irpef è diminuita. Si passa infatti da 178.371 a 172.896 euro, registrando una riduzione di 5.475 euro.

Le detrazioni fiscali hanno svolto un ruolo chiave in questa dinamica. La deduzione per l'abitazione principale è aumentata significativamente da 115 a 4.728 euro, mentre altri oneri deducibili sono passati da 1.545 a 7.273 euro. Le detrazioni complessive sono salite da 6.274 a 7.259 euro, di cui 5.363 euro riconducibili a bonus edilizi. Sul fronte patrimoniale, la premier ha confermato l'assenza di variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, mantenendo l'acquisto definitivo di un'abitazione come prima casa.

Redditi inferiori a 100mila euro

Diversi ministri si collocano sotto la soglia dei 100.000 euro. Il titolare del Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti dichiara 99.623 euro, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli 98.472 euro e il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo 96.246 euro. Questa fascia dimostra come l'appartenenza al governo non garantisca automaticamente redditi elevati rispetto ad altre componenti politiche.

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Un dato particolarmente atteso, al 20 novembre, risulta ancora non disponibile: la dichiarazione aggiornata del 2025 del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Nell'ultima documentazione pubblicata, relativa al 2024, il leader della Lega aveva indicato un reddito complessivo di 103.524 euro. L'assenza di questi dati rende il quadro fiscale del governo ancora parzialmente incompleto.

Parlamentari miliardari e patrimoni esteri

I redditi dei parlamentari superano di gran lunga quelli dei membri del governo, fotografando un Parlamento con profonde differenze economiche. Tra le dichiarazioni pubblicate, spicca Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Estero, con un reddito di 3.668.146 euro. Imprenditore nel settore dei mosaici di lusso e residente a Miami, ha dichiarato oltre 3,5 milioni di euro attraverso il fisco statunitense, presentando la dichiarazione congiuntamente alla moglie.

A seguire nella classifica parlamentare figurano l'avvocata e senatrice leghista Giulia Bongiorno, con 2.661.101 euro, e Antonio Angelucci, deputato della Lega, imprenditore nella sanità ed editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo, con 2.063.937 euro. Poco distante si posiziona l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, ora deputato di Fratelli d'Italia, con 2.059.573 euro.

Questi dati mettono in luce un divario strutturale tra il mondo della politica esecutiva e quella legislativa, dove la presenza di grandi patrimoni e redditi internazionali è preponderante. Le dichiarazioni testimoniano anche la presenza di investimenti finanziari sofisticati, come nel caso di Orazio Schillaci, che detiene 330 azioni di SpaceX, 30 azioni di Nvidia, 2.000 di Quantum Computing e 1.866 della società biofarmaceutica statunitense Atossa Therapeutics, specificando che si tratta di quantità di titoli e non di importi in euro.