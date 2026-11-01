Reddito di cittadinanza e alternative: posizioni M5S, Pd e Alleanza Verdi

Analisi delle proposte per il reddito di cittadinanza e le alternative proposte da M5S, Pd e Verdi in vista delle elezioni 2027 tra misure universali e salariali.

La questione del reddito di cittadinanza, apparentemente archiviata come un esperimento sociale del passato, è tornata al centro del dibattito politico italiano in vista delle prossime consultazioni elettorali. Il Movimento 5 Stelle ha ripreso questa misura come punto cardine del proprio programma, dichiarando intenzione di portarla al tavolo dei confronti interpartitici. La proposta mira a presentare un progetto progressista avanzato che includa dieci punti strategici, tra cui la rivisitazione del reddito di cittadinanza per renderlo più efficace rispetto alla versione attuale.

Il ruolo del M5S e la storia della misura

Il reddito di cittadinanza, teorizzato da Beppe Grillo e legiferato durante i governi guidati da Giuseppe Conte con la partecipazione dei Cinque Stelle, ha subito una profonda trasformazione nel corso degli anni. A causa dei costi elevati, della vasta portata e delle irregolarità amministrative rilevate, la misura è stata progressivamente modificata e sostituita con l'assegno di inclusione. Questo nuovo beneficio è più restrittivo e rivolto specificamente a nuclei familiari con figli minori, membri disabili o anziani non autosufficienti.

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Prima di questo ridimensionamento nazionale, diverse regioni avevano implementato misure simili a titolo sperimentale o autonomo. In Sardegna è stato introdotto il Reis, il reddito di inclusione sociale, mentre in Puglia è stato varato il reddito di dignità grazie alla giunta di centrosinistra. Queste esperienze regionali hanno fornito dati preziosi sulle criticità e sulle potenzialità di tali strumenti, influenzando ora il dibattito a livello nazionale per le elezioni politiche del 2027.

Le proposte del centrosinistra: Pd e Alleanza Verdi

La situazione è significativamente diversa all'interno del centrosinistra, dove i partiti stanno elaborando idee distinte e talvolta non coincidenti. Il Partito Democratico, pur avendo difeso il reddito di cittadinanza nel passato durante il governo Conte I, ha oggi cambiato approccio. Al posto di riesumare la misura abolita, il Pd si concentra su interventi legati alla contrattazione collettiva e all'introduzione di un salario minimo legale. L'obiettivo è garantire una retribuzione oraria lorda compresa tra i nove e i dieci euro, assicurando al contempo il rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

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Da parte sua, l'Alleanza Verdi E Sinistra ha proposto un modello diverso, ispirandosi al concetto di Benessere equo e sostenibile e al superamento del Pil come unico indicatore di prosperità. La loro proposta include il reddito universale, slegato da obblighi di occupazione immediata, in linea con il dibattito europeo sul reddito di base. Secondo i dati di Reddito Europa diritti, l'importo richiesto alla Commissione europea dovrebbe essere pari a circa il venti percento del reddito medio nazionale. Per l'Italia, questo si tradurrebbe in una cifra indicativa compresa tra i settecento e i novecento euro mensili.

Integrazione con la riduzione dell'orario di lavoro

Il programma dei Verdi non si limita al solo trasferimento monetario, ma integra la proposta di reddito universale con la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio. Questo approccio mira a conciliare la lotta alla povertà con il diritto al riposo e alla formazione professionale. La combinazione di un salario minimo a dieci euro orari e di un reddito di base crea un sistema di sicurezza sociale più ampio, che cerca di rispondere sia alle esigenze immediate dei più vulnerabili sia alla necessità di adattare il mercato del lavoro alle nuove esigenze sociali ed economiche.

La discussione in corso evidenzia come non esista una visione unica per il welfare statale. Mentre i Verdi puntano su un modello universale e sul cambiamento strutturale del lavoro, il Pd preferisce rafforzare i diritti legati all'occupazione attraverso la contrattazione. Queste divergenze saranno cruciali per definire l'offerta politica italiana nei prossimi anni, soprattutto considerando la pressione fiscale e la necessità di trovare soluzioni sostenibili per la coesione sociale.

La posizione di Italia Viva e il giudizio di Conte

Un'altra voce importante nel dibattito proviene da Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi. L' formazione ha sempre criticato il reddito di cittadinanza, definendolo un mero sussidio inefficace. Renzi ha sostenuto apertamente che la misura non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, puntando invece su politiche attive del lavoro, formazione professionale e riduzione del cuneo fiscale, con particolare attenzione all'Irpef. Questa posizione è stata corroborata dall'ex premier Conte, che ha dichiarato che i numeri sono inoppugnabili e dimostrano il fallimento del modello precedente.

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La divergenza tra le posizioni dei partiti del Campo largo riflette le difficoltà pratiche nell'applicare un reddito universale su larga scala. Se il M5S intende rilanciare il modello del 2019, adattandolo alle nuove esigenze, gli altri partiti propongono alternative focalizzate sul lavoro o sul welfare universale. Questo scenario complesso definisce il panorama delle politiche sociali italiane, dove ogni proposta deve bilanciare costi, efficacia e sostenibilità economica per affrontare la povertà in modo strutturale e duraturo.