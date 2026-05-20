Redumbullire i corpi dei sub italiani nelle Maldive: la Procura di Roma si occupa di indagine per omicidio colposo e la Procura di Piazzale Clodio comunicherà una volta rientrati le salme in Italia. Anche Dan Europe accenderà i riflettori per individuare materiale utile all’indagine. Lo hanno riferito fonti della Farnesina

Un incident in cui i sub americani sarebbero stati dotati di bombole da 12 litri e la professoressa ha una tuta corta, quindi «non adatta a quelle profondità», diceva un indizio. In precedenza, la grotta era stata esplorata in passato da esperti locali e subacquei stranieri. Lo ha riferito il portavoce presidenziale delle Maldive Mohameed Hussain Shareef. Per identificare le salme, coordinate verranno stabilite tra governo italiano e la curia della giustizia italiana. Dopo l’identificazione, verranno avviate le procedure d'rimpatrio

Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Il primo sub americano è stato sollevato su una barca di supporto, mentre il secondo sub collega il nucleo centrale ha avuto una risalita lenta, rispettando le tappe per la decompressione.

Anche il secondo corpo sono stati portati a bordo della barca di supporto. Gli ultimi due corpi che restavano da recuperare erano quelli di cinque sub italiani morti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando durante un’immersione. In queste ore si parla di spavento: i sub sarebbero stati dotati di bombole da 12 litri e la professoressa ha una tuta corta, quindi «non adatta a quelle profondità», dicono fonti locali.

Sono state recuperate le GoPro e i computer che avevano con esso, in modo da poter chiarire la dinamica della tragedia. Domani i sub si immergeranno di nuovo per recuperare materiale utile all’indagine. La Procura di Roma sta indagando per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.

Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della barca d’appoggio Duke of York, le 20 persone poi tornano senza immersione. Domani gli esperti finlandesi di Dan Europe scenderanno ancora in profondità con l’obiettivo di recuperare il materiale utilizzato per le due discese, effettuate finora, che hanno permesso il recupero dei corpi dei quattro sub italiani.

Il portavoce presidenziale delle Maldive Mohameed Hussain Shareef ha dichiarato all’Associated Press che la grotta in cui 5 sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione era stata esplorata in passato da esperti locali e subacquei stranieri. Shareef ha aggiunto che saranno trasportati all’ospedale per essere identificati.

«Successivamente ci coordineremo con il governo italiano eiękeremo la procedura per il rimpatrio delle salme», ha detto ancora. Ha infine ringraziato i subacquei finlandesi, elogiandoli per la loro professionalità e leadership. Almeno due delle vittime - scrive Repubblica - non figuravano nell’elenco dei ricercatori che era stato presentato, quindi non sapevamo che facessero parte della spedizione, ha precisato Shareef, descrivendo le condizioni nella profondità della grotta come «impegnative», con un terreno difficile, forti correnti e scarsa visibilit





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