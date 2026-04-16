ReelShort: le microserie che conquistano gli smartphone con trame veloci e costi ridotti

L'app cinese ReelShort propone serie televisive con episodi brevissimi, fruibili su smartphone, che stanno riscuotendo un notevole successo, soprattutto negli Stati Uniti, grazie a un modello di produzione snello e a trame immediate, seppur semplici e stereotipate. Il fenomeno delle "microserie verticali" sta rivoluzionando l'intrattenimento digitale.

L'app cinese ReelShort sta rivoluzionando il panorama dell'intrattenimento con le sue " microserie verticali ", episodi della durata di pochi minuti pensati per la fruizione su smartphone. In un panorama dominato dai social media, ReelShort è riuscita persino a superare TikTok in popolarità sull'App Store statunitense per alcuni giorni.

Questo formato, nato in Cina, sta conquistando anche il pubblico occidentale, grazie a una produzione agile e a trame immediate, seppur spesso stereotipate e prevedibili. Le serie, spesso simili a soap opera moderne, sono composte da un numero variabile di puntate (da 20 a 100) e racchiudono intere storie in pochi minuti. I protagonisti sono tipicamente giovani, attraenti o facoltosi, coinvolti in intricati intrecci amorosi, scandali e tradimenti. Un esempio concreto è una serie in cui un uomo ricco ingaggia un'imprenditrice per trovare una moglie in cambio di una generosa somma, oppure un'altra che narra la storia d'amore tra un professore licantropo e la sua sorellastra. Il modello di business di ReelShort prevede la visione gratuita di un numero limitato di episodi, seguita dalla necessità di visualizzare pubblicità, accedere frequentemente all'app o acquistare "monete" virtuali per proseguire nella visione. Il costo totale per completare una serie può aggirarsi tra i 18 e i 37 euro circa. La qualità produttiva è intenzionalmente bassa, con tempi di realizzazione estremamente ridotti, talvolta nell'ordine di una sola settimana, e costi di produzione irrisori rispetto ai budget hollywoodiani. Attori emergenti e poca attenzione ai dettagli scenografici o allo sviluppo dei personaggi caratterizzano queste produzioni. Joey Jia, CEO di Crazy Maple Studio (l'azienda californiana dietro ReelShort), sottolinea come l'elemento cruciale sia una svolta narrativa tempestiva, da presentare entro i primi tre episodi, per mantenere alta la curiosità dello spettatore. Jia ha inoltre dichiarato che il target primario di queste microstorie sono donne americane tra i quaranta e i sessant'anni, in cerca di narrazioni romantiche e fantasy, come suggerito anche dai titoli delle serie. In Cina, questo formato ha trovato terreno fertile durante la pandemia, con la chiusura dei cinema e la crescente dipendenza dagli smartphone per l'accesso ai contenuti digitali. Inizialmente concepiti come trailer promozionali, questi brevi video si sono evoluti in serie complete, dimostrando il loro potenziale di mercato. Secondo il ricercatore Oscar Zhou, il successo delle serie verticali sta già influenzando il settore audiovisivo cinese, con numerosi studi di produzione che vi si stanno dedicando. Si stima che il mercato di riferimento in Cina abbia superato i 5 miliardi di dollari nel 2023, con previsioni di crescita fino a 13 miliardi entro il 2027. L'autore e regista Fu Yicong afferma che, mettendo da parte l'ambizione artistica e abbracciando la semplicità, si aprono concrete opportunità di guadagno. ReelShort e altre app simili come DramaBox, ShortTV, SerialPlus e FlexTV mirano ora a replicare questo successo anche sui mercati internazionali, con gli Stati Uniti come mercato principale per ReelShort, dove è stata scaricata da oltre 10 milioni di utenti dall'agosto 2022. Seguono India e Filippine, mentre recentemente sono state girate produzioni in Egitto, ma non ancora in Italia





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