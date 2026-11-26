Il 29 novembre gli elettori svizzeri decidono se allentare le norme sull'esportazione di armi, un voto cruciale per Ruag e la definizione della neutralità nazionale post-Ucraina.

La cittadinanza svizzera è chiamata a esprimere il proprio parere il 29 novembre su una proposta di referendum che tocca il cuore dell'identità nazionale: la tradizionale neutralità armata del Paese e le regole che governano l'industria della difesa. Questa votazione rappresenta il punto di arrivo di un lungo dibattito iniziato con l'invasione russa dell'Ucraina, che ha costretto la Confederazione a rivedere il proprio ruolo geopolitico e le norme commerciali relative al materiale bellico. Il quesito chiede agli elettori se approvare le modifiche legislative proposte dal Parlamento federale, che mirano a semplificare le procedure per l'export di armi verso i partner occidentali.

Dettagli tecnici e meccanismi della proposta normativa

Il governo federale sostiene la riforma parlamentare, che prevede due cambiamenti sostanziali nelle attuali leggi sul materiale bellico. In primo luogo, si stabilisce se i paesi acquirenti di armamenti di fabbricazione elvetica possano riesportarli a terzi senza richiedere l'autorizzazione preventiva di Berna. In secondo luogo, la proposta determina se la Svizzera potrà esportare liberamente armi verso un elenco specifico e selezionato di nazioni partner, escludendo le procedure di verifica caso per caso. Questa misura intende rispondere alle richieste dell'industria della difesa, che sostiene come le norme attuali siano troppo restrittive e danneggino la competitività delle aziende nazionali sul mercato globale, creando svantaggi rispetto ai concorrenti europei.

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Dibattito politico: neutralità differenziata vs neutralità integrale

La società svizzera è profondamente divisa su questa questione, che riflette tensioni più ampie sul significato stesso della neutralità nel XXI secolo. Da un lato, una coalizione di partiti progressisti ha promosso il referendum, interpretando l'aggressione russa come una violazione palese del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Questi attori sostengono che restare passivi dinanzi a un aggressore non equivale a essere neutrali, ma favorisce indirettamente chi viola la sovranità territoriale altrui, convergendo così sulle posizioni dei partner occidentali e della Nato. Dall'altro lato, i conservatori, guidati dall'Unione democratica di centro, difendono la neutralità integrale e permanente, codificata già dal Congresso di Vienna del 1815 e dalle Convenzioni dell'Aja del 1907, considerando qualsiasi adozione di misure coercitive al di fuori del Consiglio di Sicurezza dell'Onu come una minaccia all'equilibrio storico del Paese.

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Impatto economico sull'industria bellica e accuse strategiche

Oltre alle implicazioni ideologiche, la questione ha un costo economico enorme per il settore industriale svizzero, che include grandi realtà come Ruag, Mowag e Rheinmetall Air Defence, nonché un vasto tessuto di piccole e medie imprese altamente specializzate. La legge federale attualmente in vigore vincola le vendite all'estero alla sottoscrizione di una dichiarazione di non riesportazione, impedendo lo Stato acquirente di cedere armi a terzi senza il consenso scritto di Berna, specialmente se il destinatario finale è coinvolto in un conflitto armato internazionale. Negli ultimi anni, questa normativa ha bloccato operazioni cruciali, come la riesportazione da parte della Germania di munizioni da 35 mm per i carri contraerei Gepard destinate all'Ucraina, il trasferimento di veicoli corazzati Piranha III dalla Danimarca e la richiesta della Spagna per sistemi di difesa aerea. Tali blocchi hanno portato l'industria a denunciare accuse di egoismo strategico, sostenendo che la Svizzera sta approfittando della sicurezza altrui nascondendosi dietro il paravento della neutralità mentre l'architettura difensiva europea è minacciata.