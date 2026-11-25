Un milione di italiani sostiene il referendum per l'educazione sessuale a scuola. 600mila firme raccolte contro la legge Valditara per prevenire la violenza sulle donne.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre ha visto le piazze italiane riempirsi di scarpe rosse, simbolo di un impegno politico e sociale che le istituzioni rinnovano ogni anno. Tuttavia, molti esperti e cittadini temono che tali iniziative rischiino di perdere significato se non saranno accompagnate da scelte concrete capaci di incidere sulle cause culturali e sociali del fenomeno. L'obiettivo non può limitarsi a intervenire dopo che la violenza si è verificata, ma deve puntare a creare le condizioni affinché essa non si verifichi mai, partendo necessariamente dall'educazione fin dall'infanzia.

Il ruolo centrale dell'educazione scolastica nella prevenzione

L'educazione rappresenta lo strumento fondamentale per imparare a riconoscere e rispettare i propri sentimenti e quelli degli altri, comprendendo il vero valore del consenso. Distinguere l'amore dal possesso, riconoscere una relazione abusante e superare gli stereotipi di genere sono competenze essenziali che devono essere acquisite attraverso percorsi adeguati alle diverse fasce di età. È una richiesta che proviene direttamente dalle nuove generazioni: il 90% degli studenti richiede l'introduzione dell'educazione sessuo-affettiva a scuola come strumento principale di prevenzione delle violenze, una istruzione che la politica e le istituzioni non possono ignorare.

Also read Gino Cecchettin al Senato: violenza sulle donne emergenza educativa

Eppure, mentre si celebra questa giornata internazionale, nel nostro Paese vengono introdotte limitazioni all'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, creando una contraddizione che deve interrogare tutti al di là delle appartenenze politiche. Proprio per questo motivo è stato promosso un referendum sull'educazione affettiva, che ha visto la raccolta di quasi 600.000 firme in meno di due mesi. Questa partecipazione straordinaria dimostra quanto il tema sia sentito profondamente nella società italiana e sottolinea la necessità di superare le barriere imposte alla formazione dei giovani.

La risposta politica: raccolta firme contro la legge Valditara

Il referendum ha l'obiettivo esplicito di superare le limitazioni introdotte dalla legge Valditara, restituendo alla scuola la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo educativo anche nell'ambito dell'affettività e della sessualità. Non si tratta di sostituirsi alle famiglie, ma di affiancarle, garantendo a tutte le bambine e a tutti i bambini, alle ragazze e ai ragazzi, pari opportunità di accesso a strumenti educativi fondamentali per la loro crescita e la loro sicurezza. Questo approccio mira a evitare che siano esclusivamente i social network, la pornografia online o il gruppo dei pari a educare le nuove generazioni alla sessualità e alle relazioni.

Advertisement

L'educazione affettiva non viene presentata come una battaglia ideologica, ma come una questione cruciale di salute, sicurezza, libertà e prevenzione della violenza. In queste settimane, oltre 10.000 persone hanno già aderito al Comitato per il SÌ al referendum sull'educazione affettiva. Ai sostenitori va il ringraziamento, insieme all'invito a tutte le associazioni, alle organizzazioni, alle realtà della società civile e alle singole persone a unirsi a questa battaglia, aderendo attraverso il sito web dedicato. L'invito è chiaro: trasformare questa iniziativa in un movimento capillare e strutturato.

Impegni concreti per le nuove generazioni oltre il simbolismo

L'auspicio è che il 25 novembre non sia soltanto una giornata di commemorazione e denuncia, ma anche un'occasione per assumere impegni concreti nei confronti delle nuove generazioni. Se si vuole davvero una società in cui nessuna donna debba avere paura, essa deve essere costruita a partire dalle nostre scuole. Le scarpe rosse ci ricordano le donne che abbiamo perso, ma l'educazione può contribuire a evitare che altre donne subiscano lo stesso destino, agendo sulle radici del problema prima che degenerino in atti violenti.

Nel contesto internazionale, la situazione appare critica e non mostra segnali di miglioramento. L'Iran non ascolta gli appelli e i richiami della comunità internazionale, come evidenziato dal caso di Parastoo Ahmadi, sottoposta a 74 frustate per aver cantato senza velo. Questa violazione dei diritti umani fondamentali evidenzia come la repressione non sia sufficiente quando non si investe sulla consapevolezza. Parole contro la violenza sulle donne rischiano di essere vuote se c'è chi vuole riportare il mondo indietro, ignorando le sfide contemporanee.

Contesto globale e responsabilità educativa

Esistono fenomeni emergenti che richiedono attenzione urgente, dai gruppi dei maschi incel che reagiscono al nuovo GTA6, alle dichiarazioni controverse di figure pubbliche come Jensen Huang o Ciro Grillo. Non basta reprimere, né bastano gli ottocento Codici rossi se non insegniamo fin dall'infanzia, anche nelle scuole, che cosa è giusto e che cosa non lo è in una relazione. Il consenso non deve essere trattato come un dettaglio, un cavillo o un onere che si può scaricare sulla vittima, ma come il pilastro base di ogni interazione sana.

Advertisement

La prevenzione della violenza richiede un cambiamento culturale profondo che inizia in famiglia e a scuola. Ignorare queste esigenze educative significa lasciare i giovani esposti a influenze distorti e pericolose. Le 600.000 firme raccolte per il referendum dimostrano che c'è una forte volontà di cambiamento da parte dei cittadini. Sfruttare questa spinta per riformare il sistema educativo nazionale è l'unico modo per garantire un futuro sicuro e rispettoso per tutti i membri della società, indipendentemente dal genere.

La scuola deve diventare il luogo dove si imparano le regole del rispetto reciproco e dell'uguaglianza. Limitare l'accesso a informazioni corrette e scientifiche sulle relazioni umane è un errore grave che ha conseguenze dirette sulla sicurezza pubblica. L'educazione affettiva offre agli studenti le chiavi per interpretare correttamente le dinamiche relazionali, distinguendo chiaramente tra affetto e controllo. Questo processo educativo è essenziale per abbattere gli stereotipi di genere che ancora oggi alimentano la violenza domestica e sessuale.

Il referendum sull'educazione affettiva rappresenta quindi una scelta di civiltà e di progresso sociale. Richiama l'attenzione sulla necessità di aggiornare i programmi scolastici per includere tematiche sensibili e fondamentali. Il sostegno popolare, espresso attraverso le firme, è un mandato chiaro per i rappresentanti politici. Dovranno ora ascoltare questa voce e agire di conseguenza, rimuovendo gli ostacoli legislativi che impediscono una formazione completa e moderna ai giovani italiani.