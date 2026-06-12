Referendum in Svizzera sul tetto demografico: conseguenze per l'UE e l'economia

La Svizzera decide su un'iniziativa per limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti, misura che potrebbe portare alla fine dell'accordo di libera circolazione con l'UE con ripercussioni economiche e sociali.

Il popolo svizzero è chiamato a votare domenica su un'iniziativa popolare che propone di introdurre un tetto massimo alla popolazione del Paese, fissato a 10 milioni di abitanti.

La misura, promossa dal partito populista di destra Unione Democratica di Centro (UDC), ha riaperto il dibattito sul rapporto tra Svizzera e Unione Europea e sul futuro dell'immigrazione in un Paese storicamente aperto ma con una forte identità nazionale. Attualmente la popolazione residente è di circa 9,1 milioni, ma il tasso di crescita demografica, sostenuto in gran parte dall'immigrazione, ha sollevato preoccupazioni in settori come l'edilizia abitativa, i servizi pubblici e la sicurezza.

L'iniziativa prevede una soglia intermedia a 9,5 milioni di abitanti, che obbligherebbe il governo a inasprire le norme sull'immigrazione, in particolare per quanto riguarda l'asilo politico e il ricongiungimento familiare. Se la soglia dei 10 milioni venisse superata, le autorità svizzere dovrebbero ricorrere a "tutte le misure disponibili" per riportare la popolazione al di sotto del limite, incluso lo strumento estremo di denunciare accordi internazionali che favoriscono l'ingresso di nuovi residenti.

In caso di inadempienza prolungata, la Svizzera sarebbe costretta a terminare l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE, firmato nel 1999, alla prima data utile. Questo accordo è fondamentale per i rapporti bilaterali, poiché garantisce ai cittadini svizzeri e dell'UE di vivere, lavorare e studiare liberamente nei rispettivi territori.

La Svizzera ha già sperimentato tensioni con Bruxelles su questo tema: nel 2014, un referendum ha approvato a maggioranza l'introduzione di quote all'immigrazione, sebbene l'accordo con l'UE sia stato poi "morbido" attraverso compromessi politici. Il Paese alpino dipende fortemente dalla manodopera straniera per colmare le lacune del mercato del lavoro, specialmente nei settori specializzati, e gli immigrati contribuiscono in modo significativo all'imprenditoria.

Gli stranieri rappresentano quasi il 28% della popolazione residente permanente e sono protagonisti in circa il 40% delle nuove creazioni d'impresa. L'UE rimane il partner commerciale più importante per la Svizzera, e alla fine del 2024 le due parti hanno raggiunto un nuovo accordo bilaterale per approfondire l'integrazione economica, già avversato dall'UDC.

Questo patto è attualmente in discussione in Parlamento e potrebbe essere sottoposto a un referendum popolare, in un contesto di crescenti tensioni commerciali, come l'imposizione di dazi da parte dell'amministrazione Trump. Se l'iniziativa sul tetto demografico dovesse passare, si rischierebbe di compromettere la stabilità dei rapporti con l'UE, minando il principio della libera circolazione, pilastro del mercato unico europeo. Le conseguenze potrebbero includere contenziosi legali, restrizioni ai movimenti di lavoratori e una possibile erosione degli accordi esistenti.

I sostenitori dell'iniziativa sostengono che l'alto tasso di immigrazione metta sotto pressione il sistema sociale e l'ambiente, mentre gli oppositori, tra cui il governo e la maggior parte dei partiti, avvertono che un limite demografico fisso sarebbe dannoso per l'economia, illegale secondo il diritto internazionale e sinonimo di isolazionismo. Il risultato del voto dipenderà dalla partecipazione e dal bilanciamento tra le preoccupazioni identitarie e le esigenze economiche di un Paese che, pur non essendo membro dell'UE, è strettamente legato ad essa





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