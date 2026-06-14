Referendum in Svizzera sulla limitazione della popolazione: conseguenze per l'economia e le relazioni con l'UE

Gli elettori svizzeri decidono domenica se sostenere una proposta per limitare la popolazione del paese a 10 milioni entro il 2050. La proposta, promossa dal Partito Popolare Svizzero (SVP), di destra, è stata presentata in risposta alle preoccupazioni relative all'immigrazione, alla pressione sui servizi pubblici e all'edilizia abitativa. Se adottata, la proposta potrebbe portare alla revisione dell'accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea. La Svizzera ha una popolazione già superiore a 9 milioni e i sondaggi indicano che l'opinione pubblica è divisa sulla questione. Tuttavia, un sondaggio recente ha mostrato un cambiamento dell'opinione pubblica contro la proposta. Gli esperti di migratione hanno espresso preoccupazioni per la pressione sulla infrastruttura pubblica e hanno notato che anche coloro che in passato erano favorevoli all'immigrazione stanno ora cambiando opinione. Il governo e il parlamento hanno esortato i votanti a respingere la proposta, definendola una follia in un momento delicato per l'economia svizzera. La proposta potrebbe complicare i piani delle aziende e mettere a rischio gli accordi commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea. Tuttavia, i sostenitori della proposta affermano che la prosperità della Svizzera non ha tenuto il passo con l'immigrazione e che il paese deve prendere provvedimenti.

Gli elettori svizzeri sono chiamati a esprimersi domenica su una proposta che potrebbe avere conseguenze significative per l'economia e le relazioni con l'Unione europea. La proposta, promossa dal Partito Popolare Svizzero ( SVP ), di destra, mira a limitare la popolazione del paese a 10 milioni entro il 2050.

Secondo le proiezioni ufficiali, la popolazione supererà questo limite all'inizio degli anni '40. La proposta è stata presentata in risposta alle preoccupazioni relative all'immigrazione, alla pressione sui servizi pubblici e all'edilizia abitativa. Se adottata, la proposta potrebbe portare alla revisione dell'accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea. La Svizzera ha una popolazione già superiore a 9 milioni e i sondaggi indicano che l'opinione pubblica è divisa sulla questione.

Tuttavia, un sondaggio recente ha mostrato un cambiamento dell'opinione pubblica contro la proposta. Gli esperti di migratione hanno espresso preoccupazioni per la pressione sulla infrastruttura pubblica e hanno notato che anche coloro che in passato erano favorevoli all'immigrazione stanno ora cambiando opinione. Il governo e il parlamento hanno esortato i votanti a respingere la proposta, definendola una follia in un momento delicato per l'economia svizzera.

La proposta potrebbe complicare i piani delle aziende e mettere a rischio gli accordi commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea. Tuttavia, i sostenitori della proposta affermano che la prosperità della Svizzera non ha tenuto il passo con l'immigrazione e che il paese deve prendere provvedimenti. In passato, i votanti svizzeri hanno respinto le misure ritenute dannose per gli interessi a lungo termine dell'economia, ma la loro decisione non è più prevedibile come in passato.

Nel 2014, i votanti hanno approvato una proposta dell'SVP per limitare l'immigrazione dall'Unione europea, ma il suo impatto è stato successivamente attenuato nel processo legislativo. Se la proposta attuale dovesse essere approvata, alcune parti di essa, comprese le possibili conseguenze per la libera circolazione delle persone, potrebbero essere sottoposte a referendum separati





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