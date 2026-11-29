Gli elettori svizzeri hanno respinto l'emendamento alla legge sul materiale bellico. La proposta che avrebbe facilitato le esportazioni verso 36 stati occidentali ha ottenuto un netto rifiuto mantenendo la neutralità.

Gli elettori svizzeri hanno respinto con netta maggioranza la proposta di allentare le severe restrizioni sull'esportazione di materiale bellico. Il voto si è concluso domenica 29 novembre 2026, confermando il tradizionale impegno nazionale verso la neutralità armata nonostante le pressioni geopolitiche degli ultimi anni. Il quesito referendario riguardava un emendamento alla Legge sul Materiale Bellico, promosso dal governo e sostenuto da gran parte del Parlamento. I cittadini hanno preferito mantenere il divieto di inviare armi anche a paesi alleati coinvolti in conflitti attivi.

La storia del referendum e il voto popolare

Questo risultato sancisce un nuovo capitolo nella definizione della politica di difesa elvetica. I sostenitori della modifica legale avevano sostenuto che le attuali norme fossero troppo rigide per l'industria nazionale. Tuttavia, gli oppositori hanno convinto la maggioranza del corpo elettorale temendo che qualsiasi allentamento avrebbe indebolito lo status di neutralità del paese. Il voto riflette la complessità del sistema di democrazia diretta svizzero, dove le decisioni finali spettano direttamente agli abitanti e non solo ai rappresentanti eletti. Il quorum è stato raggiunto e la proposta è stata respinta.

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Impatto sull'industria degli armamenti nazionali

Il rifiuto dell'emendamento ha implicazioni dirette per il settore manifatturiero degli armamenti in Svizzera. Le esportazioni di armi svizzere avevano già subito un crollo significativo durante il 2023 e il 2024. Questo calo era stato causato dal timore internazionale che i prodotti acquistati potessero finire in mano a conflitti attivi. Molti paesi europei avevano evitato di acquistare armi svizzere per non complicare la situazione diplomatica. L'industria locale teme ora un ulteriore isolamento commerciale se non vi saranno riforme strutturali.

La posizione ufficiale sulla neutralità elvetica

La Svizzera aderisce alle Convenzioni dell'Aia del 1907 sulla neutralità, che regolano il comportamento neutrale in tempo di guerra. Queste norme impediscono al paese di partecipare a conflitti armati a meno che non sia direttamente minacciato. Inoltre, proibiscono di fornire sostegno militare a qualsiasi delle parti in conflitto. Questa posizione tradizionale è stata messa a dura prova a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Il governo aveva bloccato l'invio di munizioni e veicoli da combattimento acquistati in precedenza per aiutare Kiev.

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Le conseguenze geopolitiche delle nuove norme

La proposta approvata dal Parlamento avrebbe consentito a Berna di inviare armi a 36 paesi occidentali. Questa autorizzazione sarebbe stata valida anche se tali paesi fossero stati coinvolti in conflitti. Inoltre, si sarebbe eliminata la clausola che richiedeva l'autorizzazione di Berna per la riesportazione di equipaggiamenti. Tuttavia, l'allentamento delle restrizioni non si sarebbe applicato all'Ucraina. La nazione ucraina sarebbe rimasta bloccata nel ricevere equipaggiamenti svizzeri direttamente o indirettamente. Questa distinzione mirava a proteggere la neutralità senza isolare gli alleati occidentali.

Reazioni internazionali e prospettive future

Prima del voto, le intenzioni di voto erano strettamente equilibrate. Un sondaggio del gruppo newspaper Tamedia indicava il 49 percento a favore e il 48 percento contro. Tuttavia, il risultato finale ha dimostrato una maggiore resistenza al cambiamento tra gli elettori. Il ministro della difesa francese ha avvertito che le opportunità di collaborazione industriale sarebbero diminuite. Senza l'allentamento delle restrizioni, la cooperazione tecnologica con gli alleati potrebbe risentirne. La Svizzera ora dovrà trovare nuovi modi per sostenere la propria capacità di difesa senza violare la neutralità.