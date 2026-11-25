Scopri i migliori regali solidali per il Natale 2024. Dalla Fondazione Bvlgari all'AIRC, guide complete per sostenere la ricerca e i diritti dei bambini.

I regali solidali per il Natale 2024 si configurano come una scelta etica e consapevole per sostenere cause nobili. Questa iniziativa permette di unire il piacere dello scambio natalizio al sostegno concreto per la ricerca scientifica, i diritti dei bambini e la tutela dell'ambiente. L'obiettivo è rendere felice chi riceve il dono, mentre al contempo si contribuisce a finanziare progetti di ricerca o a garantire cure mediche.

Iniziative Bvlgari e Save the Children

La Fondazione Bvlgari ha stretto una partnership storica con Save the Children, unendo arte e solidarietà per il futuro delle nuove generazioni. L'iniziativa prevede la vendita di cinque gioielli in argento dedicati all'organizzazione non profit. Per ogni pezzo della collezione venduto, la Fondazione Bvlgari devolve 100 euro a Save the Children.

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Dal 2009, questa collaborazione ha permesso di raccogliere oltre 130 milioni di dollari. Grazie a questi fondi, l'organizzazione è riuscita a raggiungere più di 2,5 milioni di bambini nel mondo. Il sostegno si concentra sul diritto all'istruzione e sulla lotta alla povertà giovanile.

L'obiettivo attuale è replicare l'esperienza del Punto Luce delle Arti e dei Mestieri di Ostia. La Fondazione Bvlgari finanzierà tale progetto in altri cinque centri educativi di Save the Children. I centri coinvolti si trovano a Roma (Torre Maura), Palermo (Zisa), L'Aquila, Prato e San Luca, nella Locride.

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Nei cinque centri educativi, bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni potranno partecipare gratuitamente a laboratori artistici. Le attività include pittura, fumetto, musica, teatro-danza, hip hop e cinema. Questi programmi mirano a far scoprire passioni e talenti attraverso la creatività.

Dottori del Sorriso e Toys Center

I Dottori del Sorriso presentano la sesta edizione della loro iniziativa natalizia, al via il 20 novembre. La data coincide con la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'azione è ispirata alla tradizione napoletana del caffè sospeso.

Il catalogo propone panettoni, pandori, tazze illustrate e dolci in lattine d'autore da conservare. Le decorazioni raccontano gli incontri tra i Dottori del Sorriso e i piccoli pazienti. Gli acquisti contribuiscono a portare la Terapia del Sorriso nei reparti pediatrici.

Clown professionisti specializzati aiutano i bambini ad affrontare con serenità il ricovero e le terapie. Nel frattempo, Toys Center aderisce a una campagna che permette di acquistare un giocattolo e donarne un secondo. I regali vanno a Fondazione ABIO Italia per il Bambino in Ospedale.

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Dall'avvio del progetto sono stati donati oltre 124mila giocattoli in Italia. Di questi, 54mila sono stati distribuiti nel solo 2025. La raccolta avviene grazie a 479 punti di raccolta e 145 enti benefici nelle regioni italiane.

CIAI e Fondazione AIRC

Il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia combatte la povertà educativa nelle periferie di Milano, Bari e Palermo. Il catalogo natalizio include panettoni artigianali, biscotti, frutta secca e calendari. I prodotti provengono da filiere equosolidali.

La Fondazione AIRC dedica la campagna natalizia alla ricerca sui tumori pediatrici. Nel 2026, AIRC destinerà 8,75 milioni di euro a 78 progetti e borse di studio. Le idee regalo spaziano dal panettone pere e cioccolato della Pasticceria Giovanni Cova.

Il panettone firmato dagli chef JRE costa 25 euro. Altre opzioni includono la caffettiera Mokavit, palline in vetro e berretti in cashmere firmati QUID x AIRC. Una pallina per decorare l'albero testimonia la scelta di sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici.