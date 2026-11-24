Il ministro israeliano Miri Regev ha autorizzato il ritorno dei voli Flydubai tra Dubai e Tel Aviv. Decisione presa dopo la sospensione dal 30 settembre per il tentato attentato del copilota. Approvazione condizionata dai servizi di sicurezza.

Il ministro dei Trasporti israeliano Miri Regev ha dato l'ok definitivo alla ripresa dei voli di Flydubai tra Dubai e Tel Aviv, segnando una svolta cruciale per i collegamenti aerei con gli Emirati Arabi Uniti. Questa decisione arriva quasi due mesi dopo la sospensione delle operazioni, imposta a seguito del grave incidente occorso il 30 settembre. La riapertura è subordinata all'approvazione finale delle autorità di sicurezza israeliane, che dovranno garantire la sicurezza delle rotte e dei passeggeri.

Decisione ministeriale e visite diplomatiche

Miri Regev ha assunto questa responsabilità istituzionale direttamente a seguito della visita ufficiale effettuata negli Emirati Arabi Uniti dal direttore generale del Ministero dei Trasporti, Moshi Ben Zaken. La visita ha permesso di chiarire la posizione delle autorità di Dubai e di negoziare le condizioni per il rientro in servizio della compagnia aerea. Il ministero ha annunciato la notizia lunedì, confermando che l'iter burocratico si è concluso positivamente dal punto di vista governativo.

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La mossa di Regev risponde all'esigenza di normalizzare le relazioni economiche e di trasporto tra i due Paesi, mantenendo però un rigoroso controllo sulla sicurezza nazionale. L'intervento di Ben Zaken è stato determinante per ristabilire il dialogo tecnico necessario a superare le resistenze iniziali. Ora spetta agli organi di intelligence verificare che non esistano rischi residui per i voli diretti.

Dettagli dell'incidente del volo FZ1073

La sospensione dei voli aveva avuto inizio il 30 settembre, quando il copilota del volo Flydubai FZ1073, Hamam al-Hammami, è stato accusato di tentato omicidio aereo. Le indagini hanno rivelato che l'ufficiale di volo aveva tentato deliberatamente di schiantare l'aereo contro un terminal dell'aeroporto Ben Gurion. Il suo obiettivo era quello di causare il massimo danno possibile, in un atto considerato un attentato suicida.

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Il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha definito l'episodio un tentato attacco suicida, sottolineando la gravità delle intenzioni del sospettato. Hamam al-Hammami non è riuscito nel suo intento grazie all'abilità e alla prontezza di reflex del comandante dell'aereo, che è riuscito a riprendere il controllo del velivolo. L'interazione tra i due membri dell'equipaggio è stata descritta come una battaglia silenziosa ma decisiva per la sopravvivenza di tutti.

L'aereo, che trasportava a bordo 174 persone, è riuscito a deviare e a atterrare in sicurezza in Arabia Saudita. La maggior parte dei passeggeri erano cittadini israeliani, tra cui turisti e uomini d'affari che viaggiavano regolarmente tra i due hub economici. Il atterraggio di emergenza non ha causato vittime, ma l'evento ha scosso l'opinione pubblica e le compagnie aeree regionali per settimane.

Reazioni della compagnia e prossimi passi

Flydubai, la compagnia aerea statale di Dubai, ha confermato di lavorare strettamente con le autorità competenti per assicurarsi che tutti i protocolli di sicurezza siano soddisfatti. Un portavoce ha dichiarato che la società auspica vivamente di riprendere i voli tra Dubai e Telavi il prima possibile, sottolineando l'importanza di questa rotta per il commercio e il turismo. La collaborazione con gli investigatori internazionali è continuata senza interruzioni fin dal mese di settembre.

Con l'approvazione di Regev, i preparativi tecnici per la ripresa delle operazioni possono procedere ufficialmente. I piloti e i membri dell'equipaggio di Flydubai dovranno sottoporsi a ulteriori valutazioni e addestramenti specifici richiesti dalle nuove normative israeliane. La data esatta del primo volo riapertore non è ancora stata comunicata, ma l'iter normativo è sostanzialmente completato.

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Per gli utenti e i consumatori, questa notizia rappresenta un segnale di normalizzazione dopo un periodo di incertezza e paura. La rotta Dubai-Tel Aviv è una delle più trafficate del Medio Oriente e la sua riattivazione avrà un impatto immediato sui prezzi dei biglietti e sulla disponibilità di posti. Gli esperti di settore monitorano da vicino le prime ripartenze per valutare la reazione del pubblico e la stabilità operativa della compagnia aerea.