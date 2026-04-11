Reggiana, Bisoli carica l'ambiente: 'Dobbiamo scalare l'Everest' e analizza la situazione in Serie B

Il tecnico della Reggiana, Pierpaolo Bisoli, alla vigilia della sfida con la Carrarese, analizza la situazione della squadra, l'importanza della partita e il cammino in Serie B. Un focus sulla rosa, le motivazioni e le prospettive future. Spazio anche alle altre partite di Serie B e alle notizie di calcio nazionale.

Come ci si allena da penultimi in classifica? Non bene, ma ho cercato di togliere ai ragazzi tutta l'ansia che hanno, quella negatività che si è creata dopo la bruttissima partita contro il Pescara, per la quale il sottoscritto si prende la colpa perché non aveva capito la situazione al 100%.

La squadra ha bisogno dell'amore di tutti, faremo di tutto finché la speranza ci dirà che possiamo mantenere la categoria': così, nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico della Reggiana Pierpaolo Bisoli, ha parlato alla vigilia della partita contro la Carrarese, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie B. Il discorso si concentra subito sulla rosa a disposizione. Quaranta non è convocato, non si è allenato nelle ultime due sessioni, ritenute fondamentali. Reinhart si è allenato e sarà titolare, come Gondo, che dimostra grande attaccamento alla Reggiana. Papetti, pur avendo avuto la febbre, sarà tra i convocati. Rover? Ha bisogno di 'ripulire la centralina', gli ho tolto un po' di ruggine ma sono sicuro che darà un contributo importante. Andando all'avversario, definita dalla stampa emiliana 'una squadra alla Bisoli': La Carrarese gioca un gran calcio, è vigorosa, una squadra che mi piace molto, complimenti a Calabro. Ma noi non dobbiamo aver paura, domani dobbiamo portare a casa punti per mantenere viva la speranza. Se riusciamo ad aprire il cuore, ce la possiamo fare: dobbiamo soffrire per la Reggiana, scalare l'Everest, e se siamo in k-way pazienza, prenderemo freddo, ma lo scaleremo. A 40 punti possiamo ambire ai playout. Vorrei arrivare a 39 e giocarci l'ultima partita, se non 39 saranno 37-38. Abbiamo quattro partite e la finale. Queste sono le condizioni. Il punto sulla Serie B vede Izzo complicare la vita all'Avellino, un colpo del Pescara e il match Carrarese-Reggiana. Bisoli sottolinea che la vittoria col Pescara, per quanto importante, non è decisiva. Padova, Breda punta ad battere l'Empoli per scalare la classifica. Pio Esposito racconta la sua esperienza allo Spezia in Serie B, ringraziando D'Angelo. Sampdoria, scontro salvezza col Pescara con un dubbio da sciogliere per Lombardo. Niccolò Ceccarini analizza il futuro di Conte al Napoli, con l'alternativa di Italiano, e l'interesse per Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione attuale e le possibili future acquisizioni di Muharemovic e Ordoñez. Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato. La Roma affronta l'infortunio di Pellegrini con una lesione al flessore che potrebbe tenerlo fuori un mese. De Laurentiis critica la Figc e le accuse di Uefa e Fifa sui finanziamenti. Pio Esposito riflette sull'errore dal dischetto a Zenica, faticando a metabolizzarlo. Lewandowski valuta il suo futuro, con Milan e Juventus interessate, a patto di una riduzione dell'ingaggio. Cesc Fabregas non vuole perdersi la prima stagione europea del Como. La Juventus focalizzata sulla partita con l'Atalanta, Spalletti cerca il sostituto di McKennie. Gianluca Di Marzio parla dell'asse Madrid-Bergamo con Ederson come prossimo obiettivo, ma attenzione all'Inter. Analisi dei poteri di Spalletti e gli equilibri con Comolli. De Laurentiis accusa la Nazionale di convocare giocatori dietro compenso. Di Francesco e l'utilizzo di Camarda. Cuesta si dichiara privilegiato di giocare nel Parma. Il Verona subisce un gol dopo 6 minuti per un errore difensivo contro il Torino. La Reggiana, con Bisoli, è pronta a sfidare la Carrarese e scalare l'Everest in k-way. Padova, Breda insiste sull'importanza di battere l'Empoli. Pio Esposito esprime gratitudine verso D'Angelo. Spezia, D'Angelo afferma che la squadra sente la pressione ma può ancora vedere la luce. Serie C, risultati parziali della 36ª giornata. La Virtus Verona festeggia, pari del Brescia. Pianese-Pontedera, Braglia vuole fare risultato col Ravenna. Lecco, Bonaiti guarda agli altri risultati. Benevento in Serie B, la gioia di Floro Flores è immensa. Svolta storica a San Marino con la nascita della Nazionale femminile. Massimino orgoglioso di essere in azzurro. Coppa Italia Femminile, Juventus-Roma il 24 maggio a Vicenza. System24, attraverso un selezionato gruppo di editori terzi, gestisce gli spazi pubblicitari, tra cui Tuttomercatoweb.com





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