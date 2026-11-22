Manolo Portanova, capitano della Reggiana e condannato in due gradi per stupro, indossa la fascia rossa del 25 novembre. La vittima denuncia il dolore, l'associazione Nondasola chiede il licenziamento.

Manolo Portanova, ventisei anni, centrocampista e capitano della Reggiana, ha indossato la fascia rossa simbolo della lotta alla violenza sulle donne durante la sfida di Serie C disputata il 25 novembre contro il Forlì. La sua presenza in campo, sotto la guida dell'allenatore Attilio Tesser, ha generato un forte dibattito pubblico dopo che due gradi di giudizio lo avevano già condannato per violenza sessuale di gruppo e lesioni.

La condanna legale e i dettagli del caso

Sulla figura di Portanova, figlio dell'ex difensore Daniele Portanova, pende una sentenza definitiva di sei anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze nel 2026 dopo la prima condanna del 6 dicembre 2022. I fatti oggetto del processo si sono verificati nella sera tra il 30 e il 31 maggio 2021 a Siena, quando il giocatore si trovava nella città toscana con lo zio Alessio Langella, il fratello minore William, allora minorenne, e l'amico Alessandro Cappiello.

Also read Doppio riconoscimento World Sailing per Luna Rossa e Maria Giubilei

Durante quell'episodio, il gruppo avrebbe abusato di una studentessa ventunenne, riprendendo le violenze con i cellulari e facendo ricorso a metodi violenti. L'identità della vittima è rimasta riservata per tutelare la sua privacy, un'informazione che non è mai stata resa pubblica nel corso degli anni. Attualmente, Manolo Portanova attende la pronuncia definitiva della Cassazione, il terzo e ultimo grado di giudizio, pur continuando a giocare come titolare e totalizzando sette reti in quindici presenze nella stagione corrente.

Le reazioni della vittima e dell'opinione pubblica

La scelta di indossare la fascia rossa, riservata ai capitani di tutte le squadre di Serie C per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre, è stata accolta con orrore da parte della donna vittima dell'abuso. In un'intervista al Resto del Carlino, ha descritto l'esperienza come una ferita che torna a sanguinare, definendola una beffa atroce e un male indicibile che le ha tolto il respiro.

Advertisement

La giovane ha raccontato che la sua esistenza si è bloccata in quel giorno, trascorrendo poi il buio del disturbo da stress post-traumatico, con attacchi di panico, depressione e un'ansia paralizzante che ha dominato ogni giorno della sua vita. La sua testimonianza evidenzia come la visibilità del giocatore in un contesto così simbolico rappresenti per lei un ulteriore trauma emotivo.

La posizione del club e delle associazioni

La Reggiana non ha apportato cambiamenti alla leadership della squadra, mantenendo Manolo Portanova al suo posto nonostante le polemiche. Negli anni, la società ha protetto il giocatore, ma dal suo arrivo in città nel 2023 si sono registrati casi di disdette di abbonamenti da parte dei tifosi. Anche il tifo organizzato ha espresso posizioni critiche, ma il nucleo duro del club ha sostenuto la permanenza del capitano in campo.

Le associazioni contro la violenza sulle donne si sono schierate fermamente contro la sua presenza. L'organizzazione Nondasola ha chiesto più volte un passo indietro al club, definendo la situazione vergognosa e impresentabile per il giocatore e per la società. Serena Corsi, vicepresidente dell'associazione, ha ribadito pubblicamente questa posizione critica, sottolineando l'incompatibilità tra la condanna e il ruolo di simbolo di lotta allo stupro.

Le dichiarazioni di Portanova e le prospettive future

Manolo Portanova ha sempre mantenuto la propria innocenza, definendo la situazione vissuta assurda soprattutto dopo la conferma della condanna in appello avvenuta in aprile. Il giocatore ha dichiarato di voler continuare a lottare fino alla fine, ritenendo che le prove della sua innocenza non siano state sufficienti a ottenere giustizia e che la sua carriera non debba essere compromessa.

Advertisement

Ha espresso la determinazione a andare avanti all'infinito, sottolineando la propria volontà di non perdere il percorso sportivo intrapreso. Mentre la Cassazione esamina il ricorso, il caso continua a dividere l'opinione pubblica, tra il rispetto per le vittime e la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, lasciando la Reggiana in una posizione complessa dal punto di vista etico e sociale.