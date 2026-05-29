Reggio Emilia, prefetto vieta concerti di Kanye West e Travis Scott per rischi ordine pubblico

La Prefettura di Reggio Emilia ha disposto il divieto dei concerti dei rapper Kanye West e Travis Scott, previsti all'interno del festival Pulse of Gaia alla RCF Arena, a seguito delle proteste delle associazioni ebraiche, del Codacons e di esponenti politici. La decisione, presa in una riunione con le autorità locali, è motivata dall'elevato afflusso di pubblico previsto in breve tempo, dal rischio di contromanifestazioni e dai precedenti di cancellazioni dei concerti di Kanye West in Europa per le sue dichiarazioni antisemite. Il festival, già rinominato dopo problemi organizzativi, ora rischia di essere compromesso.

La Prefettura di Reggio Emilia ha vietato i concerti di Kanye West e Travis Scott , inizialmente inseriti nel programma dell' Hellwatt Festival , ribattezzato successivamente Pulse of Gaia, a causa delle proteste delle associazioni ebraiche e del Codacons.

Il festival, che avrebbe dovuto svolgersi alla RCF Arena, aveva già subito notevoli agitazioni organizzative con il cambio della direzione artistica dopo la rimozione del fondatore Victor Yari Milani. La decisione delle autorità è stata motivata dalla vicinanza temporale dei due eventi, che avrebbero attirato un enorme pubblico in sole ventiquattr'ore, dal rischio di incidenti di ordine pubblico e dalle numerose cancellazioni dei concerti di Kanye West in diversi paesi europei a causa delle sue dichiarazioni antisemite.

Il concerto di Kanye West era già stato cancellato in Inghilterra, Polonia e Svizzera, mentre quello di Travis Scott solleva preoccupazioni per la sicurezza dopo la tragedia di Houston del 2021. Gli organizzatori non hanno ancora rilasciato commenti, mentre permangono incertezze sul futuro dell'intera manifestazione Pulse of Gaia, prevista per tre weekend tra il 4 e il 18 luglio.

Il provvedimento della Prefettura arriva dopo una riunione con il sindaco, il presidente della Provincia, il questore e le forze dell'ordine, che hanno valutato come i rischi per il territorio superassero i benefici. La scelta è stata influenzata anche dal concreto rischio di contro-manifestazioni e dall'elevato afflusso di pubblico previsto.

Kanye West, le cui esternazioni antisemite hanno scatenato polemiche globali, aveva annunciato un tour mondiale nonostante le sue precedenti ritrattazioni, ma in molti paesi gli è stato negato il visto d'ingresso. In Italia, le comunità ebraiche di Reggio Emilia e Modena si erano unite al dissenso, insieme a personalità politiche come Carlo Calenda e Pina Picerno. Anche il Codacons aveva espresso forti critiche.

Il festival Pulse of Gaia, evoluzione dell'Hellwatt Festival, era stato presentato come una rassegna internazionale con budget stellari. Tuttavia, la sua organizzazione è stata fin dall'inizio travagliata: il cambio di nome e della direzione artistica, affidata al team Zamna specializzato in musica elettronica, non è bastato a risolvere le problematiche legate alla presenza dei due rapper americani.

La vendita di 68mila biglietti per il concerto di Kanye West e la concomitanza con l'esibizione di Travis Scott il giorno precedente avevano sollevato interrogativi sulla gestione dei flussi e sulla sicurezza. Ora, con il divieto delle autorità, si teme per la tenuta dell'intera manifestazione, che rischia di perdere i due headliner e di dover affrontare rimborsi e ricollocazione degli spettatori.

La vicenda evidenzia le tensioni tra libertà di espressione artistica e responsabilità pubbliche nella gestione di eventi di massa, soprattutto quando coinvolgono figure fortemente contestate per il loro comportamento extramusicale. Resta da capire se gli organizzatori proporranno alternative o se il festival sarà annullato, con un danno economico non solo per la RCF Arena ma per l'intero indotto emiliano





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