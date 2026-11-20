Il governo propone di alzare la soglia del forfettario a 100 mila euro. Analizziamo risparmi, nuove regole e impatto sulla tassazione dei liberi professionisti.

Il governo italiano sta esaminando una proposta fondamentale del disegno di legge di Bilancio 2027 che mira ad innalzare la soglia massima dei ricavi e compensi per l'accesso al regime forfettario. Attualmente ferma a 85 mila euro, la nuova proposta prevede l'espansione del tetto a 100 mila euro, con possibili ulteriori margini fino a 115 mila euro per le uscite progressive. Questa modifica, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre, si trova ora all'esame del Parlamento e dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.

La misura mira a creare circa 41 mila nuovi beneficiari potenziali, allargando la base di contribuenti che possono accedere a questa agevolazione fiscale. Le stime iniziali presentate dalla premier Giorgia Meloni indicano un costo per lo Stato di circa 260 milioni di euro annui, cifra che verrà poi verificata dall'elaborazione della Corte dei Conti. L'obiettivo dichiarato è quello di sostenere i professionisti e le piccole imprese che hanno superato la soglia attuale ma non hanno ancora dimensioni da regime ordinario.

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Soglia 100 mila euro e risparmi concreti

Con l'innalzamento del limite a 100 mila euro, un professionista che fattura esattamente questa cifra potrebbe risparmiare circa 9 mila euro all'anno tra imposte e contributi previdenziali rispetto alla tassazione ordinaria. Senza la modifica prevista dalla Manovra 2027, lo stesso soggetto sarebbe costretto a passare al regime forfettario escluso, con un onere fiscale che nelle simulazioni raggiunge quasi 38 mila euro annui. Con il nuovo limite, il carico scende a circa 29 mila euro, garantendo un vantaggio netto superiore a 8.100 euro.

Il risparmio non è uniforme ma diminuisce al calare del fatturato entro la nuova fascia. Per chi fattura 95 mila euro, il vantaggio è stimato in oltre 7.450 euro, mentre per chi fattura 90 mila euro il beneficio scende a circa 7.450 euro. La Corte dei Conti ha elaborato un beneficio fiscale medio a regime di circa 7.400 euro annui per i nuovi contribuenti interessati. È importante sottolineare che il beneficio si applica solo alla parte di reddito che entra nella nuova fascia agevolata, senza modificare l'aliquota sostitutiva del 15% o la aliquota agevolata al 5% per le nuove attività.

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Regole di uscita e gestione dell'Iva

La riforma introduce modifiche significative anche alle regole di uscita dal regime forfettario. Chi supera i 100 mila euro ma non arriva a 115 mila euro di ricavi può mantenere il forfettario per i redditi dell'anno in cui supera la soglia, per poi abbandonarlo l'anno successivo. Solo oltre i 115 mila euro la fuoriuscita diventa immediata anche ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, per quanto riguarda l'Iva, la regola è più stringente: l'applicazione del prezzo al netto delle imposte cessa immediatamente al superamento dei 100 mila euro.

La questione dell'Iva sopra gli 85 mila euro resta un punto aperto e cruciale. Anche i contribuenti che continueranno a beneficiare della flat tax sui redditi saranno tenuti ad applicare l'Iva per le fatture emesse oltre la soglia di 85 mila euro. Questo aspetto genera incertezza operativa, poiché separa la gestione dell'imposta sostitutiva da quella del valore aggiunto. Per chi rientra sotto gli 85 mila euro, la situazione rimane invariata, confermando che non si tratta di un taglio generalizzato delle imposte ma di un ampliamento della fascia di ricavi agevolata.

Impatto sul mercato e prossimi passi

L'attuale forfettario conta già oltre due milioni di contribuenti, e l'estensione della soglia rischia di accentuare le disparità fiscali secondo alcuni economisti e l'avvertimento della Corte dei Conti. La misura richiede il rispetto di altri vincoli, tra cui il limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati a 35 mila euro percepiti nell'anno precedente, valido per il solo 2027. Le simulazioni si basano su coefficienti di redditività standard, come il 78% per i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, con una contribuzione previdenziale del 26,07%.

La decisione finale spetta al Parlamento, che esamina attualmente il disegno di legge. Se approvato, il provvedimento avrà effetti anche per i redditi del 2026 per quanto riguarda il mantenimento del regime agevolato, pur con l'applicazione dell'Iva dal 1° gennaio 2027. La tassazione dei redditi relativi al 2026 non subirà modifiche dirette, creando una fase di transizione che i professionisti dovranno gestire con attenzione per ottimizzare la propria posizione fiscale nei prossimi anni.