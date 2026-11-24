La regina Camilla, presidente dell'organizzazione Brooke, affronta con grazia il comportamento del pony Teddy durante un evento dedicato agli animali da lavoro nei paesi poveri.

Lo scorso 19 novembre, la Regina Camilla ha presenziato a un evento speciale per celebrare i suoi vent'anni di presidenza dell'organizzazione " Brooke", ente che assiste cavalli, asini e muli da lavoro nei paesi più poveri del mondo. L'incontro, pubblicato sui canali ufficiali della Famiglia Reale britannica, ha offerto una panoramica delicata e commovente del rapporto tra la sovrana e il mondo equestre, nonostante le difficoltà logistiche del momento.

L'incontro con il pony Teddy: un momento di sfida

La scena si è svolta con il pony Shetland di nome Teddy, un animale dalla criniera voluminosa e dai tratti quasi teatrali che ha messo a dura prova la pazienza della Regina. Teddy, presentato come ospite a quattro zampe, si è dimostrato piuttosto restio a collaborare immediatamente, mostrando un comportamento indipendente e cauto. La regina, vestita con un abito lungo rosso e una mantella blu, ha affrontato la situazione con la serenità tipica di chi possiede decenni di esperienza nel manejo dei cavalli.

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La reazione di Camilla e la gestione dello staff

Quando Teddy ha iniziato a annusare e mordicchiare senza apparente motivo, la Regina non si è scomposta, limitandosi a ride e ad accarezzare la sua criniera. La situazione ha richiesto l'intervento della sua accompagnatrice per convincere l'animale a riprovare. La regina ha condiviso l'aneddoto con ironia, definendo il momento come un "carattere criniera" e sottolineando come non si trattasse del loro primo incontro, dimostrando una profonda familiarità con le imprevedibilità degli animali.

La lunga storia di Camilla con gli equini

Camilla è una cavallerizza appassionata fin dall'infanzia e ha mantenuto questa passione per decenni, diventando un'amazzone esperta prima di abbandonare ufficialmente gli stivali. Nel 2023, durante una visita di Stato in Germania, ha rivelato ad alcuni scolari le ragioni del suo ritiro, confermando la sua lunga carriera nel mondo equestre. La sua presidenza di "Brooke", iniziata nel 2006, riflette un impegno personale profondo che trascende il mero dovere istituzionale, unendo la sua competenza tecnica alla sua sensibilità verso gli animali.

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L'impatto globale dell'organizzazione Brooke

Fondata nel 1934 al Cairo per salvare i vecchi cavalli da guerra rimasti in Egitto dopo la prima guerra mondiale, "Brooke" ha esteso i suoi programmi in paesi come India, Pakistan, Giordania, Kenya ed Egitto. Durante l'evento, la Regina ha ricevuto un omaggio dai rappresentanti dell'ente e ha dedicato tempo a parlare con lo staff, interessandosi ai progetti più recenti. Questa presenza rafforza il legame tra la monarchia e le cause umanitarie legate al benessere animale, mostrando come la regina rimanga attiva e coinvolta nelle missioni che supporta da vent'anni.

Il futuro delle iniziative equestri reali

La regina continua a visitare i progetti di "Brooke", dimostrando un impegno costante che va oltre le apparenze cerimoniali. La sua esperienza personale, unita alla visibilità della sua posizione, contribuisce significativamente alla diffusione della consapevolezza riguardo alle condizioni di vita degli animali da lavoro nei paesi in via di sviluppo. Questo episodio con Teddy non è solo un aneddoto simpatico, ma un simbolo della perseveranza e della dedizione che caratterizzano il suo approccio alle sfide, sia esse umane o animali.