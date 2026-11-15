Regione Emilia-Romagna: dritte per ridurre spreco salviette e risparmiare

La Regione Emilia-Romagna emette circolari per limitare lo spreco di salviette carta. Ecco le nuove procedure operative per il personale degli uffici regionali.

La Regione Emilia-Romagna ha inviato una terza circolare ai propri dipendenti per contrastare l'eccessivo consumo di salviette di carta negli uffici regionali. Questa nuova direttiva, diffusa venerdì scorso ai direttori di area e di direzione, mira a promuovere pratiche virtuose nell'ambito del Piano d'azione regionale sugli acquisti verdi.

Monitoraggio consumi e nuove istruzioni operative

L'iniziativa nasce dal costante monitoraggio effettuato dalla direzione Acquisti, che ha rilevato una persistente inefficienza nell'utilizzo del materiale. Nonostante le precedenti comunicazioni risalenti al 15 settembre 2025, i dati del 28 settembre 2025 hanno confermato che i consumi non hanno registrato la diminuzione sperata. Di conseguenza, è stato sollecitato il rinnovato coinvolgimento di tutto il personale per un uso mirato.

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Uso corretto e comportamento igienico nei distributori

La nuova nota fornisce precisazioni tecniche per ottimizzare l'uso delle salviette a doppio velo, raccomandando di distendere completamente il primo foglio estratto prima di procedere. Spesso un solo foglio risulta sufficiente per l'asciugatura delle mani, ma se per disattenzione si estraggono più fogli del necessario, la circolare originale invitava a ricollocare quelli rimasti puliti nel distributore. Tuttavia, questa pratica è stata successivamente rettificata per motivi di igiene.

Chiarimenti sul riutilizzo e obiezioni del personale

Le indicazioni hanno suscitato dibattiti interni, portando l'11 novembre 2025 a una terza nota esplicativa. Alcuni dipendenti avevano proposto di rinunciare alle salviette, preferendo restare con le mani bagnate. La Regione ha assicurato che non è in discussione l'asciugatura completa, ma solo un uso più responsabile. È stato quindi chiarito che le salviette estratte, anche se non utilizzate, non devono essere reinserite nel distributore.

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Integrazione nel quadro normativo Green

Queste procedure rientrano nel quadro più ampio del Piano per l'attuazione del Green public procurement, deliberato nel 2015 e recepimento di normative europee. L'attuale strumento triennale 2024-2026 include azioni per promuovere l'ecodesign e prevenire i rifiuti. L'obiettivo è interiorizzare i principi dell'economia circolare come consuetudine naturale e non come mero adempimento burocratico.

Risultati concreti e risparmi economici registrati

Oltre alla gestione dei consumi di carta, la Regione ha attuato misure concrete per ridurre gli sprechi, come l'acquisto di agende a ridotto impatto ambientale. Un sondaggio ha rivelato che molti dipendenti utilizzano già agende informatiche, permettendo l'acquisto di sole 160 copie di un tipo e 600 dell'altro per un totale di 3.180,30 euro. Questa scelta dimostra come la riduzione degli sprechi operativi contribuisca direttamente al risparmio delle casse regionali e alla tutela ambientale.