La Regione Lazio abbassa l'IRPEF per redditi fino a 35 000 euro, concedendo un risparmio di 350 euro all'anno alle famiglie. La misura, parte della manovra 2027-2029, include anche agevolazioni IRAP e incentivi per imprese e terzo settore.

Il MEA della Regione Lazio ha annunciato un taglio dell' IRPEF per i redditi fino a 35 000 euro, con un risparmio annuo di 350 euro per le famiglie interessate. La misura è stata inserita nella manovra di bilancio destinata al triennio 2027‑2029 e visa a sostenere la competitività regionale e la qualità della vita degli abitanti.

Dettagli della riduzione IRPEF e delle agevolazioni IRAP

Secondo il portavoce Gianluca Righini, il nuovo scaglione prevede l'applicazione di un coefficiente ridotto per i contribuenti con reddito annuo non superiore a 35 000 euro. Oltre all'IRPEF, la consistenza dell'anno 2027 comprende un'agevolazione IRAP del 2,5 % sui costi di produzione per le imprese locali. Le misure emergono come risultato di una continuazione del percorso di risanamento finanziario regionale, che ha consentito di soddisfare gli obiettivi fiscali fissati a lungo termine.

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Le aziende dei comuni montani, gli enti del Terzo settore e le cooperative sociali di tipo B godranno di un beneficio fiscale aggiuntivo, mentre le imprese che trasferiranno la propria sede nel Lazio potranno beneficiare di incentivi mirati alla creazione di posti di lavoro. L'assessore Righini ha affermato che la proposta è "una manovra di cui siamo particolarmente orgogliosi" e ha ricollegato il successo della misura alla gestione prudente degli asset nazionali.

Posizioni di sindacati e stakeholder

Le organizzazioni sindacali hanno espresso ottimismo, affermando di aver collaborato attivamente con la Regione nella definizione delle percentuali di riduzione. Il sindacato UIL ha dichiarato che la misura rappresenta un passo concreto verso la protezione del potere d'acquisto delle famiglie. Alcuni operai giustificano il taglio come un'ulteriore forma di sostegno "in attesa di altre politiche di redistribuzione" secondo la CEI.

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L'assessore Righini ha sottolineato che il risultato è stato "dovevo condiviso con i sindacati fin dall'inizio". Nonostante ciò, alcune associazioni di consumatori hanno chiesto di valutare l'impatto e l'efficacia a lungo termine delle agevolazioni. Secondo il portavoce della Regione, l'obiettivo è un miglior equilibrio tra crescita economica e massimizzazione del benessere contribuenti.

Impatto concreto sulle famiglie e passi futuri

Con il taglio, le famiglie con redditi inferiori a 35 000 euro potranno vedere diminuire l'onere fiscale di un minimo di 350 euro all'anno. Questo beneficio si tradurrà in un risparmio medio di 31 euro al mese, potenzialmente riducendo i costi di spesa per così tanti cittadini di medio reddito. Le autorità regionali si sono impegnate a monitorare l'applicazione delle nuove scissioni IRPEF e IRAP, con il prossimo verbale di verifica previsto per la fine del 2028.

Il bilancio regionale per gli anni 2027‑2029 prevede ulteriori investimenti in infrastrutture e servizi sociali, con l'obiettivo di ampliare la rete di supporto per le famiglie e le imprese. L'assessore Righini ha chiesto ai cittadini di restare informati sui progetti futuri, invitando le imprese a prendere vantaggio dalle nuove agevolazioni per favorire la crescita economica locale.