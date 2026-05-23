Regista rumeno Cristian Mungiu conquista una seconda Palma d'Oro a Cannes con il dramma Fjord

Cannes premia per la seconda volta Cristian Mungiu, il regista rumeno, con la Palma d'Oro per Fjord, un film che esplora il confronto culturale tra Romania e Norvegia, mentre la cerimonia ospita celebri interventi e un riconoscimento onorario a Barbra Streisand.

Il festival di Cannes ha premiato sabato il regista rumeno Cristian Mungiu con una seconda Palma d'Oro, riconoscimento per il suo nuovo dramma Fjord ambientato in Norvegia.

Il film mette in scena il conflitto tra culture diverse attraverso la storia di un esperto informatico rumeno, interpretato da Sebastian Stan, che trasferisce la sua famiglia di sette persone in un villaggio di montagna dove è cresciuta sua moglie, interpretata da Renate Reinsve. La vicenda si sviluppa tra le difficoltà di adattamento e le divergenze su temi come l'educazione dei figli, culminando nel coinvolgimento dei servizi sociali e nella rappresentazione più ampia di uno scontro tra valori conservatori e progressisti.

Il presidente della giuria, il regista sudcoreano Park Chan-wook, ha elogiato il lavoro di Mungiu per la sua capacità di far luce sulla comprensione reciproca in maniera artisticamente magnifica, sottolineando l'importanza della tolleranza, dell'inclusione e dell'empatia. Mungiu ha ribadito al termine della cerimonia che è fondamentale rivedere le proprie convinzioni e riconoscere che il dissenso non equivale né a giusto né a sbagliato, ma è fonte di dialogo necessario per una convivenza civile.

La serata ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Geena Davis, emblema del poster di quest'anno grazie a un'inquadratura tratta da Thelma & Louise del 1991, insieme a Tilda Swinton e Gael García Bernal, tutti i quali hanno introdotto le premiazioni in un contesto quasi privo di interventi politici. Tuttavia, il regista russo Andrey Zvyagintsev, premiato con il Grand Prix per Minotaur, ha approfittato del suo intervento per chiedere al presidente Vladimir Putin di porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che non poteva rimanere in silenzio di fronte alla visibilità offerta da Cannes.

Tra gli altri premi, la miglior attrice è andata a Virginie Efira e Tao Okamoto per il film All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi, mentre il premio per il miglior attore è stato condiviso da Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia per il loro ruolo di soldati dell'Prima Guerra Mondiale innamorati nel film belga Coward. Il premio al miglior regista è stato diviso tra Pawel Pawlikowski per Fatherland e la coppia spagnola Los Javis per L'epica guerra civile spagnola The Black Ball.

Il premio della giuria ha riconosciuto The Dreamed Adventure, dramma tedesco di Valeska Grisebach ambientato in una scavo archeologico in Bulgaria. In un gesto di riconoscimento a lungo atteso, la leggenda della musica e del cinema Barbra Streisand ha ricevuto una Palma d'Oro onoraria, consegnata in sua assenza da Isabelle Huppert a causa di un infortunio al ginocchio.

Streisand, attraverso un messaggio video, ha sottolineato il potere del cinema di unire le persone al di là delle differenze culturali e nazionali. Il festival, giunto alla sua settantanovesima edizione, è iniziato ufficialmente il 12 maggio con la commedia romantica francese The Electric Kiss, aprendo le porte a una programmazione che ha mescolato opere d'autore, nuove voci emergenti e omaggi a icone del passato, confermando ancora una volta Cannes come punto di riferimento imprescindibile per l'industria cinematografica globale





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