Il registro nazionale SIRENA monitora autoanticorpi per prevenire il diabete di tipo 1. Dal 2027 lo screening pediatrico obbligatorio in Italia per diagnosi tempestiva.

È operativo in Italia il primo registro nazionale dedicato alla sorveglianza del diabete di tipo 1 nelle sue fasi precliniche. L'iniziativa, denominata SIRENA, mira a identificare bambini e adulti positivi agli autoanticorpi, prima che compaiano i sintomi della malattia. Questo strumento rappresenta una svolta nella prevenzione e nella gestione della patologia autoimmune.

Monitoraggio degli autoanticorpi per diagnosi anticipata

Il diabete di tipo 1 non si manifesta improvvisamente, ma attraversa diverse fasi che precedono l'esordio clinico. Oggi è possibile riconoscere queste fasi attraverso la ricerca degli autoanticorpi insulari. Il progetto SIRENA si basa proprio su questa possibilità di diagnosi precoce per monitorare l'evoluzione della malattia. L'obiettivo principale è intercettare i pazienti che possono beneficiare delle nuove terapie disponibili.

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La malattia autoimmune può iniziare molto tempo prima della diagnosi ufficiale. Gli studi indicano che oltre l'80% delle persone sviluppa la malattia clinica a 15 anni dall'individuazione di almeno due autoanticorpi specifici. La progressione nel corso della vita riguarda praticamente la totalità di questi soggetti. SIRENA permetterà di seguire nel tempo chi scopre di avere gli autoanticorpi del diabete di tipo 1, prima che la malattia si manifesti ufficialmente.

Tre stadi della malattia e classificazione scientifica

La presenza di almeno due autoanticorpi specifici identifica il primo stadio del diabete di tipo 1, riconosciuto già nel 2015. In questa fase la glicemia è ancora normale e non ci sono sintomi. Il secondo stadio vede il comparire di alterazioni della glicemia, definite disglicemia, senza però manifestazioni cliniche. Il terzo stadio corrisponde all'esordio vero e proprio, con iperglicemia franca e sintomi evidenti.

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Questa classificazione ha cambiato l'approccio alla malattia, aprendo la possibilità di intervenire prima dell'esordio. La Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e la Società Italiana di Pediaria hanno sostenuto questa avanzata. È proprio su queste evidenze che si basa il network SIRENA per la prevenzione della chetoacidosi diabetica.

Lo screening pediatrico obbligatorio dal 2027

L'Italia è stata il primo Paese al mondo a introdurre uno screening pediatrico strutturato per il diabete di tipo 1 e la celiachia con la Legge 130 del 2023. Il decreto attuativo entrerà in vigore ad aprile 2027. Lo screening verrà proposto nelle singole Regioni insieme alle vaccinazioni obbligatorie per i bambini.

L'obiettivo è individuare precocemente i bambini che presentano gli autoanticorpi associati alla malattia. Lo screening riguarderà la popolazione pediatrica generale e non solo le popolazioni a rischio più alto. È importante identificare anche i familiari di pazienti con diabete di tipo 1 o soggetti con altre patologie autoimmuni.

Reti di centri e follow-up a lungo termine

Quando lo screening sarà progressivamente attivato nelle Regioni, ogni bambino positivo potrà contare su una rete di centri già organizzata. Il registro SIRENA garantisce un accesso equo al monitoraggio e al follow-up in tutte le Regioni italiane. Il numero dei centri coinvolti è destinato a crescere per coprire tutto il territorio nazionale.

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Le persone inserite nel registro saranno seguite fino a dieci anni, con controlli ogni tre-sei mesi. Il monitoraggio consentirà di osservare l'eventuale progressione verso il diabete clinico. Si valuteranno quali pazienti possano beneficiare delle nuove terapie per prevenire la chetoacidosi diabetica. SIRENA rappresenta un tassello fondamentale per la sanità pubblica italiana.