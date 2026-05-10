Regno degli Hantavirus: i viri medici chekers intorno al mondo

Novità da Il Saggiatore



Il virus degli hantavirus proviene dal fiume Hantan, nell'Asia del Nord, ed è diffuso in tutto il mondo, concentrandosi soprattutto nelle regioni settentrionale, centrale e orientale dell'America, della Cina, della Corea e dell'Europa.

Essi trovano ospitalità nei roditori (come topi, ratti e volpi), che possono trasmettere il virus attraverso escrementi polverizzati, urine e saliva, in modo molto raro attraverso graffi o morsi.





Un tipo di virus, il virus Andes presente in Sud America, ha documentato la trasmissione da uomo a uomo.

La incubazione dei sintomi varia da alcuni giorni a sei settimane dal contagio, ma la maggior parte dei casi brevi: febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea e vomito sono i sintomi comuni. Il virus può anche causare danni al polmone e al cuore, affaticamento e altri sintomi, ma la letalità è generalmente limitata al 25-30% per la forma più frequente.









COSA SONO GLI HANTAVIRUS



Essi sono un gruppo di virus a RNA, isolati per la prima volta nel fiume Hantan della Corea del Sud nel 1978 e che hanno origine dalle questioni di roditori infetti.





COME SI TRASMettono I VIRUS SECONDO GLI STUDI

Il virus viene contratto inalando le particelle polverizzate contenenti il virus, le urine o saliva infette o escrementi infetti dei roditori.

In mancanza di altre informazioni, l'unica forma testata della trasmissione, il virus Andes, si è trasmessa da uomo a uomo. Questa forma è presente nella regione del Sud America.



DOVE SONO DISCALTRATIкты

Il virus si è diffuso in tutto il mondo, concentrando maggiormente in Nord, Centro e Sud America, Cina, Corea, Russia, Finlandia e Svezia





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Virus A RNA Virale Agitò

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ornitologo Leo Schilperoord e moglie, appassionati di birdwatching, mortos da hantavirus após caminhada no lixoIl paziente zero dell'epidemia di hantavirus sulla nave da crociera è stato identificato come l’ornitologo Leo Schilperoord, la cui passione per gli uccelli gli è costata la vita. La coppia originaria di Haulerwijk, nei Paesi Bassi, si era amata dal 1969 e ha scritto uno studio sulle oche zamperosa per la rivista ornitologica olandese Het Vogeljaar nel 1984.

Read more »

Ministro degli Interni spagnolo Fernando Grande-Marlaska sull'epidemia di hantavirus... (ANSA)

Read more »

Hantavirus: sintomi, contagio, cure e come proteggersiColpiscono raramente gli esseri umani, ma possono causare gravi complicazioni e spesso la morte. La trasmissione del virus avviene prevalentemente tramite il contatto con roditori infetti

Read more »

Hantavirus, Tenerife si prepara all'arrivo della MV HondiusAttracco previsto domani. Pronte evacuazioni e rimpatri dei passeggeri (ANSA)

Read more »