Regno Unito blocca l'ingresso a Cenk Uygur e Hasan Piker, influencer di sinistra, per le loro posizioni su Israele

Il governo britannico ha revocato l'autorizzazione al viaggio per il giornalista turco-americano Cenk Uygur e per il nipote Hasan Piker, entrambi commentatori progressisti, impedendo loro di partecipare a eventi pubblici a Londra e Oxford. La decisione, motivata con la tutela del 'bene pubblico', arriva dopo le critiche dei due verso le politiche israeliane e in un contesto di tensioni sulla libertà di espressione, con precedenti analoghi nei confronti di esponenti di estrema destra.

Il governo britannico ha bloccato l'ingresso nel Paese a due note personalità di sinistra del panorama mediatico statunitense, impedendo loro di partecipare a eventi pubblici programmati per questa settimana a Londra e Oxford.

La decisione ha colpito Cenk Uygur,56 anni,co-conduttore del popolare canale YouTube The Young Turks,e suo nipote Hasan Piker,34 anni,influencer e commentatore politico con una vasta audience su Twitch. Entrambi avevano annunciato lunedì di aver ricevuto il divieto di viaggio poco prima di partire,un provvedimento che secondo loro è direttamente collegato alle loro critiche pubbliche verso le politiche di Israele.

Il ministero degli Interni del Regno Unito,in una succinct dichiarazione,ha confermato la revoca dell'autorizzazione al viaggio per questi individui,affermando che la loro presenza nel Paese potrebbe non essere utile al bene pubblico,senza tuttavia fare esplicito riferimento alle motivazioni specifiche o al conflitto in Medio Oriente. Uygur,in un post sui social media,ha reagito con un interrogativo emblematico: Sono stato bandito per aver criticato Israele. Siamo ancora liberi?

,sottolineando il paradosso di una nazione che storicamente si presenta come paladina della libertà di parola. Il divieto arriva poche settimane prima che Uygur e Piker fossero chiamati a intervenire in due degli eventi culturali più importanti del calendario britannico. Uygur avrebbe dovuto partecipare a un dibattito al festival SXSW London,intitolato Il tecno-feudalesimo è qui. Chi sono i signori?

,mentre Piker era in programma per una sessione dedicata a Come la sinistra americana ha imparato a parlare di Internet. Nonostante le tematiche trattate nei titoli dei loro interventi non facessero alcun riferimento a Israele,il ministero dell'Interno ha comunque deciso di escluderli,scatenando un dibattito sul confine tra controllo dell'ordine pubblico e censura ideologica.

SXSW London,sulla sua pagina ufficiale,aveva presentato i due intervenuti come voci autorevoli della scena progressista transatlantica,con Uygur che vanta oltre 200 milioni di visualizzazioni mensili sul suo canale principale e Piker che raggiunge quotidianamente una platea di circa 30.000 spettatori in diretta su Twitch. La loro esclusione dal festival,che si descrive come un appuntamento dedicato a business,tecnologia e creatività,è stata interpretata da molti osservatori come un segnale forte nei confronti delle opinioni critiche verso Israele,in un momento in cui le tensioni per la guerra nella Striscia di Gaza sono alte anche in Europa.

Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di accuse di restrizione della libertà di espressione nel Regno Unito,che nei mesi scorsi sono state sollevate anche da esponenti dell'amministrazione statunitense. Il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance hanno più volte denunciato quelle che considerano ingerenze nella libera circolazione delle idee da parte del governo britannico.

Un precedente significativo risale a maggio,quando Londra ha negato l'ingresso a undici persone definite agitatori stranieri di estrema destra,chiamate a parlare a un evento organizzato dall'attivista anti-Islam Tommy Robinson. In quel caso,la motivazione ufficiale fu la prevenzione di minacce all'ordine pubblico,ma molti commentatori notarono una doppia standard nelle decisioni dell'Home Office,che sembra applicare criteri diversi a seconda dell'orientamento politico dei soggetti coinvolti.

Il paragone tra i due casi - il divieto a esponenti di estrema destra in primavera e quello a due prominenti progressisti in estate - alimenta il sospetto che il governo britannico,invece di agire in modo neutrale per proteggere la sicurezza nazionale,stia uniformando le proprie scelte a una logica di opportunismo politico,temendo proteste o reazioni negative da parte di gruppi specifici. Il professor Timothy Garton Ash,studioso di relazioni internazionaliche ha spesso scritto sul tema della libertà di parola in Europa,ha definito la vicenda allarmante: Se si comincia a negare il visto a coloro che esprimono opinioni critiche su altre nazioni,si rischia di trasformare le nostre università e i nostri festival in spazi sicuri che escludono il dibattito genuino.

La libertà accademica è un valore che deve essere protetto anche quando le idee sono scomode. Tuttavia,un portavoce dell'Home Office ha ribadito che le decisioni sui ingressi sono prese su base caso per caso,tenendo conto del rischio che determinate persone possano istigare all'odio o minare la coesione sociale. La soglia per revocare un'autorizzazione al viaggio è alta,ma il ministero ha rivendicato il diritto di proteggere la società britannica da influence che possano generare disordini.

Intanto,entrambi i giornalisti hanno annunciato che valuteranno se presentare un ricorso legale contro il divieto,con l'aiuto di organizzazioni per i diritti civili. L'Unione Nazionale dei Giornalisti britannica ha espresso preoccupazione per l'uso strumentale delle norme sulla sicurezza per limitare il dibattito pubblico. Il caso solleva questioni delicate sul futuro della libertà di espressione nelle democrazie occidentali,sempre più chiamate a bilanciare la sicurezza e il rispetto delle comunità con il diritto a dissentire.

In un'epoca di conflitti polarizzati a livello globale,le scelte dei governi sul chi far entrare e chi no parlare nei loro territori diventano un indicatore cruciale della salute democratica. La vicenda di Uygur e Piker non è solo una questione di visti negati,ma un test per la capacità del Regno Unito di restare un luogo aperto al confronto di idee,anche quando quelle idee sono radicali e critiche nei confronti di alleati importanti





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