Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo: Riconoscimento della Palestina in vista dell'Onu

Il Regno Unito, il Canada, l'Australia e il Portogallo annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina, scatenando reazioni contrastanti e rimettendo in discussione gli equilibri politici nel contesto del conflitto israelo-palestinese, in vista della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu.

Il Regno Unito, il Canada, l'Australia e il Portogallo muovono passi significativi verso il riconoscimento formale dello Stato di Palestina , in un momento cruciale, alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa serie di dichiarazioni e azioni, che mira a riaccendere la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e a sostenere la soluzione dei due Stati, rappresenta un importante sviluppo nel complesso scenario geopolitico mediorientale.

Il premier britannico Keir Starmer, attraverso un annuncio su X, ha ufficialmente confermato il riconoscimento da parte del Regno Unito dello Stato di Palestina. Precedentemente, il Canada aveva espresso la propria volontà di collaborare per costruire un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele, come dichiarato dal primo ministro Mark Carney, come riportato da Sky News. Il Canada si è distinta come la prima nazione del G7 a compiere questo passo significativo. Analogamente, l'Australia ha annunciato il proprio riconoscimento formale dello Stato di Palestina, con il primo ministro Anthony Albanese che ha sottolineato, attraverso Sky News, che questa decisione rientra in un'azione internazionale coordinata con Canada e Regno Unito. Anche il Portogallo si aggiunge a questa serie di riconoscimenti, annunciando, attraverso un comunicato del Ministero degli Esteri, che il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina avverrà a New York alle 15:15, durante una cerimonia presso la rappresentanza permanente del Portogallo alle Nazioni Unite. L'iniziativa arriva in un momento delicato, con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che rappresenta un palcoscenico cruciale per le dinamiche internazionali.\Le reazioni a queste mosse non si sono fatte attendere, in particolare da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha espresso la sua opposizione a queste decisioni, affermando che la creazione di uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele e promettendo di contrastare gli appelli a sostegno dello Stato palestinese all'Onu. Durante la riunione settimanale del governo, Netanyahu ha annunciato che presenterà la prospettiva israeliana all'Assemblea generale, focalizzandosi sulla 'giusta lotta' contro le forze del male e sulla visione di una pace basata sulla forza. In vista dell'appuntamento Onu, Netanyahu ha dichiarato che è necessario combattere la 'falsa propaganda' e gli appelli alla creazione di uno Stato palestinese che, a suo dire, ricompenserebbero il terrore. Il premier israeliano ha inoltre annunciato un incontro con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, evidenziando la frequenza dei loro incontri, superiore a quella con altri leader mondiali, e sottolineando l'importanza delle discussioni che si terranno.\Il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di queste nazioni solleva complesse implicazioni politiche e diplomatiche, che potrebbero influenzare il futuro dei negoziati di pace e la stabilità nella regione. La decisione di queste nazioni sottolinea l'urgenza di affrontare la questione palestinese e di trovare una soluzione sostenibile. La settimana di Alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la presenza di leader mondiali, offre un'occasione unica per discutere e fare progressi verso la soluzione dei due Stati. Le dichiarazioni di Netanyahu e le azioni di questi paesi evidenziano le profonde divisioni e le diverse prospettive sul futuro della regione. Il dibattito sulla legittimità dello Stato palestinese, i suoi confini e le garanzie di sicurezza per Israele sono questioni fondamentali che dovranno essere affrontate per raggiungere una soluzione pacifica e duratura. Questo scenario complesso pone l'accento sulla necessità di un dialogo aperto e trasparente tra tutte le parti coinvolte, al fine di trovare un terreno comune e di evitare un'escalation della tensione nella regione





Palestina Israele Riconoscimento Onu Conflitto Israelo-Palestinese

