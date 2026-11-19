Regno Unito e Unione Europea concordano al vertice di Bruxelles la rimozione dei controlli sanitari per i prodotti agricoli, generando un potenziale guadagno annuale di 5,1 miliardi di sterline.

Il primo ministro britannico Andy Burnham e l' Unione Europea sono pronti a siglare un accordo significativo che alleggerirà le restrizioni sul commercio alimentare e sulla mobilità dei giovani. Questa nuova fase di avvicinamento, denominata reset dei rapporti, sarà formalizzata durante un vertice previsto per il venerdì 20 novembre 2026 a Bruxelles.

La Gran Bretagna e le istituzioni comunitarie mirano a colmare una parte delle perdite economiche subite dal paese dopo la separazione, riconoscendo la necessità di un'alleanza più stretta. Il contesto geopolitico globale, caratterizzato da tensioni legate alla Russia, agli Stati Uniti e alla Cina, ha spinto entrambe le parti a ricercare una maggiore cooperazione strategica.

Also read Trump al centro di una spaccatura nella sua amministrazione tra Cina e commercio

Rimozione Controlli Sanitari per i Prodotti Agricoli

L'accordo più rilevante prevede la possibilità di commerciare animali, piante e prodotti correlati come salsicce o sementi senza i certificati e i controlli sanitari attualmente obbligatori. Questa misura elimina le barriere burocratiche che hanno gravato sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e i venticinque stati membri dell'UE, semplificando le procedure doganali per le aziende del settore agroalimentare.

La stima economica fornita dal governo britannico indica che questa deregolamentazione potrebbe apportare un vantaggio diretto all'economia nazionale per un importo fino a 5,1 miliardi di sterline ogni anno. L'impatto finanziario si tradurrà in una riduzione dei costi operativi per le imprese di esportazione e in una maggiore fluidità nelle catene di approvvigionamento dei beni di prima necessità.

Advertisement

Integrazione dei Sistemi di Scambio delle Emissioni

Oltre al commercio alimentare, il pacchetto di accordi include un accordo chiave per collegare i sistemi di scambio delle emissioni di carbonio del Regno Unito e dell'Unione Europea. Questa integrazione esimerà le merci britanniche ed europee, come l'acciaio, dall'applicazione reciproca dei dazi sulla frontiera per il carbonio, creando un mercato del carbonio più coerente e riducendo i costi energetici per le industrie manifatturiere.

Questa misura di allineamento normativo mira a garantire che le aziende del settore pesante non subiscano svantaggi competitivi a causa delle diverse politiche ambientali. La collaborazione tecnica tra gli enti regulatori di Westminster e di Bruxelles sarà fondamentale per monitorare i volumi di emissioni e garantire la conformità agli standard climatici concordati.

Mobilità dei Giovani e Questioni sulle Mense Universitarie

Le due parti hanno convenuto di consentire ai cittadini giovani di entrambi i lati della Manica di lavorare o studiare per un periodo di tre anni. Inizialmente, il Regno Unito aveva proposto un limite di 50.000 persone, mentre l'Unione Europea chiedeva quote più elevate; gli incontri diplomatici finali hanno portato alla condivisione di una cifra di 100.000 posti, come confermato dai diplomatici europei.

Resta aperta la controversia relativa alle rette universitarie, con i paesi membri dell'UE che desiderano che i propri studenti abbiano accesso alle tasse "locali" alle università britanniche. Il governo britannico ha espresso la preferenza per offrire tasse significativamente ridotte, ma comunque superiori al rateo internazionale standard, creando un punto di divergenza che richiederà ulteriori negoziati.

Advertisement

Conformità Normativa e Futuro dei Rapporti Bilaterali

Un tema sensibile per i sostenitori della Brexit riguarda l'accettazione delle normative dell'Unione Europea. Una richiesta fondamentale del Regno Unito è che l'UE conceda uno status speciale sotto le regole "Made in Europe", in particolare per il settore automobilistico. L'UE ha indicato disponibilità a tale accordo, ma solo a patto che il Regno Unito allinei le proprie politiche, incluso il possibile imposizione di dazi sui veicoli elettrici cinesi.

Il premier Andy Burnham ha dichiarato che è una verità evidente che la Gran Bretagna abbia perso più di quanto abbia guadagnato dalla Brexit e ha suggerito di valutare opzioni future, incluso il rientro nel blocco. Il predecessore di Burnham, Keir Starmer, si era dimesso in luglio, posticipando questo vertice fondamentale che ora si terrà a distanza di un decennio dal referendum, per affrontare le divisioni rimaste e definire il futuro delle relazioni bilaterali.