Il primo ministro Andy Burnham annuncia il 17 novembre 2026 il trasferimento di oltre 1000 missili contraerei alla Ucraina. Scopri come il pacchetto da 240 milioni di sterline rafforza la difesa aerea contro i droni Shahed russi.

Il Regno Unito ha annunciato ufficialmente il 17 novembre 2026 l'invio di oltre 1.000 nuovi missili per la difesa aerea a corto raggio e dei relativi lanciatori all'Ucraina. Questa decisione strategica è stata presa per garantire una protezione efficace contro gli attacchi aerei russi previsti durante il prossimo inverno, in un momento cruciale del conflitto in corso. La conferma della fornitura è stata resa nota durante la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, tenutasi presso la sede della NATO a Bruxelles, in Belgio.

Pacchetto da 240 milioni di sterline e tempi di consegna

Il First Lord del Tesoro, Wes Streeting, ha chiarito che questi missili costituiscono la componente fondamentale di un pacchetto militare più ampio dal valore di 240 milioni di sterline, che corrisponde a circa 317 milioni di dollari. Questa cifra viene prelevata da un impegno complessivo di 500 milioni di sterline verso Kiev, annunciato lo scorso mese nel quadro del bilancio governativo britannico. L'obiettivo è rafforzare le linee di difesa esistenti con tecnologie collaudate e immediatamente operative per contrastare le minacce aeree in arrivo.

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Le consegne delle nuove armi inizieranno a partire dalla metà di dicembre, segnando un incremento significativo rispetto agli armamenti già in possesso. Fino ad ora, il Regno Unito aveva fornito all'Ucraina 400 missili terra-aria specificamente per preparare il Paese alle difficoltà della stagione invernale. Questo nuovo lotto di oltre 1.000 unità rappresenterà quindi un salto di qualità sostanziale nella capacità di resistenza del territorio ucraino, consentendo di coprire aree più ampie e di sostenere una presenza difensiva più densa.

Efficacia contro i droni Shahed iraniani

Il Ministero della Difesa britannico ha sottolineato come i sistemi in fase di invio si siano dimostrati particolarmente efficaci nel contrastare i droni Shahed a propulsione a getto, di progettazione iraniana. La Federazione Russa utilizza estesamente questi velivoli per lanciare attacchi a sorpresa contro le infrastrutture ucraine, rendendo cruciale l'intercettazione tempestiva. L'impiego di missili a corto raggio di ultima generazione offre una risposta diretta e rapida a questa specifica tipologia di minaccia, che rappresenta una delle principali cause di danni civili e industriali durante il conflitto.

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L'efficacia di questi sistemi non è solo teorica, ma è stata verificata in contesti operativi reali. Le forze ucraine, sostenute da questo tipo di armamenti, hanno dimostrato di poter abbattere con successo una percentuale significativa di questi droni, riducendo l'impatto degli sbalzi termici invernale che spesso compromettono altri tipi di sensori. La scelta di prioritizzare questa tecnologia deriva da un'analisi dettagliata delle tattiche di guerra moderna adottate dalle truppe di Mosca, con un focus sulla protezione delle reti energetiche e dei centri abitati.

Ruolo di Andy Burnham e prossima coalizione

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham annuncerà le restanti parti del sostegno militare giovedì, durante una riunione dedicata alla coalizione dei paesi disposti a sostenere Kyiv. Questo evento rappresenterà il momento ufficiale in cui i dettagli completi dell'aiuto saranno resi pubblici, confermando l'impegno del Regno Unito come leader nel coordinamento della difesa europea. La presenza di Burnham segnala l'alto livello politico attribuito a questa operazione, che va oltre il semplice supporto logistico per diventare una dichiarazione di solidarietà strategica a lungo termine.

La riunione prevista a Bruxelles ha già visto la partecipazione di Wes Streeting e di altri alti funzionari per allineare le strategie tra gli alleati. L'obiettivo è garantire che tutti i partecipanti alla coalizione operino con una visione comune e contemporanea, evitando lacune nelle difese aeree ucraine. Questo coordinamento multilaterale è essenziale per massimizzare l'impatto degli aiuti internazionali e per assicurarsi che l'Ucraina disponga di tutte le risorse necessarie per affrontare le prossime ondate offensive invernali con il massimo grado di sicurezza e resilienza.