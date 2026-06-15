Regno Unito vieta social under 16, tensione medio oriente e proteste G7

Il governo britannico annuncia il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, mentre continuano gli scontri tra Israele e Hezbollah e le proteste anti-G7 a Ginevra sfociano in un rogo.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha annunciato un piano per vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni, oltre a introdurre restrizioni sulle piattaforme di gaming e live streaming.

La misura rappresenta una delle iniziative più rigorose a livello internazionale nella protezione dei giovani online. Starmer ha definito la decisione una "dichiarazione di valori" finalizzata a rendere i bambini più sicuri e felici, smentendo che possa essere collegata a dinamiche di leadership interna al partito. La mossa potrebbe comunque alimentare le tensioni con figure come il sindaco di Greater Manchester Andy Burnham, qualora questi dovesse guadagnare un seggio parlamentare in un'elezione suppletiva.

Intanto, negli Stati Uniti, si è tenuto alla Casa Bianca un evento di arti marziali miste, UFC Freedom 250, per celebrare l'ottantesimo compleanno del presidente Donald Trump. L'incontro si è svolto in un'arena appositamente allestita sul prato sud della residenza presidenziale, con Trump spettatore di quattordici incontri. Nel Medio Oriente, un raid israeliano su un palazzo nella periferia sud di Beirut ha causato la morte di almeno tre persone e quindici feriti.

Il premier Benjamin Netanyahu ha giustificato l'azione come risposta ad attacchi di Hezbollah sul territorio israeliano, mentre si registrano altre vittime in scontri separati. A Ginevra, una manifestazione contro il G7 è degenerata in momenti di tensione quando un'auto Tesla è stata data alle fiamme durante il passaggio del corteo nel centro città. Le immagini hanno mostrato il veicolo avvolto dalle fiamme mentre i passanti filmavano la scena.

L'episodio ha sottolineato le proteste contro il summit dei leader mondiali, con manifestanti che criticano le politiche economiche e climatiche delle nazioni più ricche. Il contesto internazionale resta quindi segnato da iniziative contrastanti: da un lato la spinta regolatoria britannica sulla protezione dei minori digitali, dall'altro le violenze nel conflitto mediorientale e le proteste sociali in Europa.

La decisione del governo Starmer potrebbe aprire la strada a un dibattito globale sul ruolo dei Big Tech nella vita dei giovani, con possibili ripercussioni su altri paesi che stanno valutando misure simili. Parallelamente, l'evento UFC alla Casa Bianca ha sollevato domande sull'uso dello spazio presidenziale per spettacoli sportivi, in un momento di alta polarizzazione politica negli Stati Uniti.

Le immagini di violenza a Beirut e Ginevra ricordano le fratture geopolitiche e sociali che continuano a minare la stabilità internazionale, mentre i leader si preparano per il G7 in un clima di crescente insicurezza





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