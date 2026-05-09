Regolamento spiaggia Ostia: più spiagge libere e regole più severe per gli stabilimenti privati

Il piano prevede un aumento del numero di spiagge libere e regole più severe per gli stabilimenti privati, intervenendo su circa 11 chilometri dei 16,8 totali che compongono quel tratto di costa. Il piano prevede che almeno il 57 per cento sia pubblico, il limite minimo è del 50 per cento. Inoltre, le concessioni a disposizione degli stabilimenti privati passeranno da 60 a 50 e le spiagge libere passeranno da 9 a 31. Ci sono anche provvedimenti per l'accessibilità della spiaggia e la sua visibilità, come la creazione di varchi pubblici ogni 300 metri al massimo e l'altezza massima di palizzate e attrezzature.

Il piano prevede soprattutto un numero maggiore di spiagge libere e regole più severe per gli stabilimenti privati . Per entrare in vigore dovrà essere approvato nelle prossime settimane dall'Assemblea capitolina, il consiglio comunale di Roma.

Il piano interviene su circa 11 chilometri dei 16,8 totali che compongono quel tratto di costa. Significa, concretamente, che le concessioni a disposizione degli stabilimenti privati passeranno da 60, il numero attuale, a 50, e che le spiagge libere passeranno da 9 a 31. Di queste, undici verranno attrezzate con servizi di ristorazione.

Uno dei provvedimenti più incisivi riguarda l'accessibilità della spiaggia e la sua visibilità, cioè proprio il motivo per cui il lungomare di Ostia ora è soprannominato ‘lungomuro’: il piano prevede che ci sia un varco pubblico per accedere al mare ogni 300 metri al massimo, e che ognuno di questi sia largo almeno tre metri, per un totale di oltre 30 varchi. Ci sono indicazioni anche sull'altezza di palizzate e attrezzature degli stabilimenti privati: l'altezza massima dovrà essere di un metro e dieci centimetri, e le separazioni tra uno stabilimento e l'altro dovranno essere ancora più basse, non oltre 90 centimetri, e realizzate con strutture leggere come ad esempio pali di legno.

Le regole per gli stabilimenti privati riguardano anche il modo in cui devono essere attrezzati: dovranno avere almeno un punto di ristoro, cabine e spogliatoi posizionati in maniera che non ostacolino la vista del mare, bagni e docce con accessibilità per le persone con disabilità, e ogni struttura dovrà avere anche servizi di pronto soccorso e dispositivi per il risparmio idrico, energetico e la raccolta differenziata. Il piano prevede anche che garantiscano una copertura WI-FI e alcune zone fumatori, segnalate.

Anche sui materiali da utilizzare per gli stabilimenti ci sono delle regole: il piano privilegia il legno e altri materiali cosiddetti eco-compatibili, cioè che minimizzano l'impatto ambientale, e vieta materiali ‘permanenti e di forte impatto visivo’, come il cemento armato. Il piano include regole anche sulle attività da fare sulla spiaggia: prevede che tre delle 81 unità che compongono la costa (le UMI, unità minime di intervento, una definizione tecnica per edifici e spazi) vengano destinate ad attività ricreative e sportive e a un’attività di noleggio di imbarcazioni e attrezzature, in tutti questi casi attraverso una concessione.

Il piano parla anche di ‘attività socio-assistenziali’ ancora da definire; prevede infine la possibilità per gli stabilimenti di restare aperti anche d'inverno, da ottobre ad aprile, e di organizzare eventi e attività per mantenere la costa frequentata tutto l'anno, occupandosi della manutenzione e pulizia della spiaggia





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