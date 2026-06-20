Regole per la classifica finale in caso di pareggio

Le regole per determinare le migliori terze classificate in un girone di una competizione calcistica sono state chiarite. In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, saranno applicate le seguenti regole per determinare la classifica finale.

Può un'ammonizione valere una qualificazione ai sedicesimi? Le regole per determinare le migliori terze classificate in un girone di una competizione calcistica sono state chiarite.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, saranno applicate le seguenti regole per determinare la classifica finale: maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone tra le squadre interessate; miglior differenza reti risultante dalle partite del girone tra le squadre interessate; maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone tra le squadre interessate; differenza reti superiore in tutte le partite del girone; maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti; ranking Fifa. Queste regole saranno utilizzate anche per determinare le otto migliori terze classificate in un girone.

In questo caso, i criteri per la classifica finale saranno: maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone; differenza reti risultante da tutte le partite del girone; maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone; Quindi, uno dei criteri decisivi in entrambi i casi è quello legato al Fair Play. Esiste infatti un punteggio ad hoc per regolare ammonizioni ed espulsioni che vengono prese da ogni squadra.

Per ogni cartellino preso nella fase a gironi verrà assegnato alla Nazionale un malus: -1 punto per il giallo, -3 per il rosso per doppia ammonizione, -4 per il rosso diretto che, se unito a un giallo, può portare al massimo di -5. Motivo per il quale le Nazionali devono fare attenzione





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