Studio Pew Research: in Italia i musulmani passeranno dal 4,4% al 14,5%. Calo cristiani a 58%. Ecco le proiezioni demografiche dettagliate per il 2070.

Un'analisi demografica dettagliata realizzata dal Pew Research Center di Washington svela cambiamenti strutturali profondi nel panorama religioso globale e italiano entro la fine del secolo. Le proiezioni indicano che, entro il 2070, la quota della popolazione italiana di religione musulmana triplicherà, passando dal 4,4% attuale al 14,5%.

Proiezioni Demografiche Globali del Pew Research Center

Il centro studi statunitense, autorevole punto di riferimento per l'analisi delle tendenze sociali e religiose, ha pubblicato un rapporto preliminare sul futuro delle fedi mondiali. Il documento evidenzia che, entro il 2035, il numero globale di persone di religione musulmana supererà quello dei cristiani. Questa svolta storica avviene nonostante entrambi i gruppi religiosi siano in crescita demografica, con dinamiche nettamente diverse tra loro.

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Gli studiosi prevedono un aumento del 29% della popolazione mondiale tra il 2020 e il 2070. Per i cristiani viene stimata una crescita del 30%, mentre per i musulmani l'aumento previsto è dell'80%. Se le tendenze recenti dovessero continuare in modo lineare, gli autori della ricerca spiegano che entro il 2070 in tutto il mondo ci saranno oltre 3,6 miliardi di musulmani e poco meno di 3 miliardi di cristiani.

La quota delle persone che professano altre fedi minori è invece in discesa costante. Analogamente, la percentuale dei non credenti subirà una contrazione, scendendo dal 24% del 2020 al 17% del 2070. Questo dato è fortemente influenzato dal forte calo demografico della Cina, dove oggi vive la maggioranza delle persone senza affiliazione religiosa.

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Factore Fertilità ed Età della Popolazione

Lo studio viene evidenziato che nel periodo 2020-2025, il tasso di fertilità totale per i musulmani è stato di 3,1 figli per donna. Questo valore si contrappone nettamente al 2,5 registrato per i cristiani nello stesso arco temporale. In questo periodo di tempo, si legge, circa 252 milioni di bambini sono nati da madri musulmane, contro i 208 milioni di bambini nati da madri cristiane.

A ciò si aggiunge un fattore demografico cruciale: la popolazione musulmana ha un'età media di 24 anni contro i 33 anni dei non musulmani. Questa differenza anagrafica rappresenta un altro fattore chiave per la crescita demografica accelerata della comunità islamica a livello mondiale.

Il numero dei cristiani, tuttavia, non subirà un declino uniforme. Aumenterà soprattutto nell'Africa subsahariana, dove nel 2070 vivrà oltre un quarto dell'umanità. Si prevede che più della metà dei cristiani del pianeta risiederà in questa regione, con la Repubblica Democratica del Congo che supererà gli Usa per numero di fedeli. Proprio la crescita dei cristiani nel continente africano compenserà il loro calo altrove.

Impatto dell'Immigrazione e Declino in Europa

Veniamo ora all'Europa, l'unica macro-regione al mondo destinata a perdere abitanti in modo strutturale. Questa dinamica si verifica con la sola eccezione della Cina, che però viene inclusa statisticamente nel continente asiatico nel rapporto. Secondo il Pew Research Center, entro il 2070 la popolazione del continente scenderà del 17%, passando da 753 a 628 milioni di residenti.

Quanto al numero dei cristiani, se le attuali tendenze demografiche dovessero protrarsi, la loro percentuale nella popolazione si ridurrà dal 67% del 2020 al 52% del 2070. I motivi vanno ricercati nei bassi tassi di natalità, nell'elevata età media della popolazione e nel tasso di abbandono della fede. Gli esperti prevedono che l'immigrazione aumenterà il numero di cristiani in Europa, ma non in misura sufficiente a compensare le perdite demografiche interne.

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Il rapporto indica che nel 2070, la seconda categoria più numerosa in Europa continuerà a essere quella delle persone non affiliate a nessuna religione. La cui percentuale passerà dal 25% al circa il 33% della popolazione totale. In Francia (53%) e Regno Unito (52%) i non credenti diventeranno la maggioranza assoluta della popolazione, segnando un'ulteriore laicizzazione dei grandi Paesi occidentali.

Scenario Italiano: Triplicazione della Quota Musulmana

Quanto ai musulmani, si prevede che passeranno dal 6% al 13% della popolazione europea complessiva, ovvero da 46 a 80 milioni di persone. Restando dietro ai "senza religione", diventeranno la seconda comunità religiosa del continente dietro ovviamente ai cristiani. Il loro aumento in Europa è trainato soprattutto dall'immigrazione, ma anche da un'età mediana più giovane e da un tasso di fecondità più alto rispetto agli altri gruppi europei.

Il tasso di fecondità delle donne musulmane in Europa è stimato in 1,9 figli per donna, comunque sotto la soglia di ricambio di 2,1. Insomma, il numero dei musulmani in Europa è in ascesa, ma siamo ancora lontani dal vedere un'Europa a trazione islamica come pure viene spesso paventato nei discorsi pubblici. La percentuale di musulmani nella popolazione aumenterà di almeno 10 punti percentuali in otto paesi europei specifici.

Nello specifico, per l'Italia si stima una crescita della popolazione musulmana dal 4,4% del 2020 al 14,5% del 2070. Questo corrisponde a un aumento di 10,1 punti percentuali, uno dei cambi più significativi del continente. Parallelamente, i non credenti aumenteranno dal 13,3% al 23,5% entro il 2070, confermando la secolarizzazione del Paese.

Infine, i cristiani scenderanno dall'80,5% del 2020 al 58% della popolazione italiana nel 2070. Questi dati offrono un quadro chiaro delle trasformazioni sociali che l'Italia e il mondo dovranno affrontare nei prossimi decenni, con implicazioni demografiche, culturali e politiche di vasta portata. La gavetta sarà importante, ma i giovani dovranno trovare spazio in un Paese che cambierà volto.