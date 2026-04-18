Relitto della Metaniera Russa Arctic Metagaz Ancora Alla Deriva nel Mediterraneo: Tentativi di Rimorchio Falliti tra Condizioni Difficili e Incertezze

La metaniera russa Arctic Metagaz, danneggiata da esplosioni oltre un mese e mezzo fa, continua a vagare nel Mar Mediterraneo al largo della Libia. Tentativi di rimorchio da parte delle autorità libiche sono falliti più volte a causa delle dimensioni della nave e delle avverse condizioni meteo-marine, mentre l'origine delle esplosioni rimane oggetto di disputa tra Russia e Ucraina. Nessun paese rivierasco ha ancora preso in carico la gestione del relitto, sollevando preoccupazioni ambientali.

Dopo un mese e mezzo, il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz continua la sua deriva nel Mar Mediterraneo , al largo delle coste libiche. La nave è stata danneggiata da misteriose esplosioni il 3 marzo scorso, e da allora nessun paese rivierasco si è ancora pronunciato ufficialmente su come intenda gestire la situazione. Le autorità libiche hanno intrapreso diversi tentativi di rimorchio, ma questi si sono rivelati infruttuosi a causa delle notevoli difficoltà operative, delle correnti marine e delle condizioni meteorologiche avverse.

Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale e noto esperto nel tracciamento navale nel Mediterraneo, ha monitorato attentamente la traiettoria della Arctic Metagaz utilizzando immagini satellitari e osservando gli spostamenti dei rimorchiatori inviati dalla Libia. Secondo le ultime rilevazioni di Scandura, la metaniera si trova attualmente a circa 113 miglia nautiche, ovvero 200 chilometri, a nord di Bengasi. La Russia ha indicato l'Ucraina come responsabile dell'attacco, ipotizzando l'uso di droni marini esplosivi, una tattica già impiegata in passato secondo Mosca. Tuttavia, Kiev non ha finora rilasciato dichiarazioni in merito, né confermando né smentendo il coinvolgimento.

Per seguire gli spostamenti della Arctic Metagaz, è possibile osservare la posizione della nave Maridive 701, un potente rimorchiatore specializzato in operazioni offshore, che la National Oil Corporation, la compagnia petrolifera di stato libica, ha impiegato a fine marzo nelle operazioni di recupero. Le analisi di Scandura, diffuse attraverso la piattaforma X, evidenziano come la Maridive 701 e la Arctic Metagaz abbiano navigato congiuntamente nelle settimane recenti al largo della Libia, avvicinandosi in più occasioni a poche decine di miglia nautiche dalla costa. Scandura ha commentato le difficoltà incontrate: Il cavo del rimorchio si è spezzato più volte, anche perché la metaniera è enorme rispetto al rimorchiatore. Di conseguenza, la nave è rimasta per giorni in balìa del vento e delle correnti, a nord della Libia. Sembra che la Maridive 701 stia attualmente tentando un nuovo rimorchio, ma le intenzioni precise relative al futuro della nave rimangono incerte.

La Arctic Metagaz è un'imponente struttura lunga 277 metri, che trasportava originariamente migliaia di tonnellate di gas naturale liquefatto. Al momento, non è chiaro il quantitativo di GNL ancora a bordo, né se vi siano stati rilasci di gasolio, utilizzato come carburante, in mare. Al momento delle esplosioni, la nave si trovava in acque tra la Libia e Malta. I trenta membri dell'equipaggio sono stati prontamente soccorsi dalle autorità maltesi e successivamente trasferiti a Bengasi dalle autorità libiche. Le cosiddette navi fantasma, impiegate per il trasporto clandestino di petrolio e gas russo al fine di eludere le sanzioni internazionali, sono spesso oggetto di attenzione. La Arctic Metagaz, inoltre, è essa stessa soggetta a sanzioni europee e statunitensi.

Inizialmente, le autorità libiche avevano dichiarato che la nave fosse affondata, notizia che si è rivelata errata solo diversi giorni dopo. Nei dieci giorni successivi, le correnti e il vento di scirocco hanno spinto il relitto fino a 24 miglia nautiche, circa 44 chilometri, dalla piccola isola italiana di Linosa. Nel frattempo, le autorità maltesi avevano istituito un divieto di navigazione attorno al relitto, sotto la sorveglianza anche di unità navali italiane. Le autorità italiane hanno inoltrato una comunicazione alla Commissione Europea, definendo la nave una significativa minaccia ecologica e richiedendo un intervento coordinato da parte delle istituzioni europee.

Successivamente, a causa dei venti e delle correnti, il relitto ha mutato rotta, venendo trascinato verso sud, in direzione delle coste libiche. Verso la fine di marzo, la nave è stata spinta in un'area marittima a nord di Tripoli, una zona densamente frequentata da piattaforme petrolifere, incluse quelle gestite da Eni, e da navi cisterna per il trasporto di greggio. Il primo tentativo di rimorchio della Arctic Metagaz, effettuato dalla National Oil Corporation, è fallito il 2 aprile, quando il cavo del rimorchiatore si è spezzato a causa di una tempesta. In quei giorni, il relitto era stato trascinato a meno di dieci miglia nautiche dalla costa libica.

Nei giorni seguenti, le autorità libiche hanno tentato nuovamente di recuperare la metaniera, ma sono state costrette a interrompere l'operazione a nord della città di Misurata. Il relitto è stato nuovamente spinto alla deriva da un ciclone, fino a quando, il 6 aprile, è stato individuato dalla marina della Libia orientale, entità controllata dal 2020 dal governo del generale Khalifa Haftar. Sono stati diffusi video propagandistici girati dalle forze militari di Haftar. Nei giorni successivi, la Maridive 701 è riuscita nuovamente a stabilire un collegamento con la metaniera, trainandola lontano dalle coste libiche.

Inizialmente, sembrava che la nave dovesse essere condotta verso un porto libico, ma le azioni successive hanno smentito questa ipotesi. Finora, si è tentato, con notevoli difficoltà, di mantenere il relitto lontano dalle acque territoriali libiche. La complessità della situazione, le incertezze geopolitiche e le sfide ambientali rendono questo incidente un caso di difficile risoluzione.





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