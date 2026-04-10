Renault, Dacia e Alpine: Le Strategie per il Futuro della Mobilità

Le Case automobilistiche del gruppo Renault Group, Renault, Dacia e Alpine, svelano le loro strategie per il futuro della mobilità, con un focus sull'elettrificazione, l'intelligenza artificiale e l'espansione globale.

Per i produttori di automobili e per chi opera nel settore della mobilità, il fulcro dell'attenzione risiede nei nuovi prodotti. La strategia che guida FutuREady è chiara per ognuno dei tre marchi: Renault , Dacia e Alpine .

Renault si concentrerà in Europa sulla tecnologia elettrificata e sull'intelligenza artificiale per rimanere all'avanguardia, mentre nei mercati al di fuori del continente intensificherà gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di produrre la metà dei due milioni di veicoli all'anno (nel 2025 ne sono state prodotte 620.000) previsti per il marchio entro la fine del decennio. Per eccellere nell'Unione Europea e nelle zone limitrofe, le automobili devono essere innovative e, soprattutto, ecologiche, indipendentemente da quello che accadrà nel 2035. La presenza nei segmenti compatti (A e B) sarà rafforzata, mentre l'offensiva nel cuore delle vendite (categorie C e D) continuerà. Proprio in quest'area debutterà una nuova generazione di veicoli costruiti sulla inedita piattaforma RGEV medium 2.0, che ottimizza l'autonomia, l'efficienza e la ricarica. Questo approccio è evidenziato da una concept car svelata per l'occasione che, oltre alla tecnologia, presenta soluzioni originali, tipiche di chi da sempre crea “voitures à vivre”. La R-Space Lab avrà un'architettura a 800 volt e sarà un SVD (Software Defined Vehicle), cioè un veicolo definito dal software. Questa base offrirà veicoli con un'autonomia di 750 km (1.400 km con il Range Extender) e trazione integrale. La concept car è lunga 4,5 metri, ha lo “steer-by-wire” (sterzo senza collegamento meccanico) e un volante a cloche, di fronte a uno schermo a tutta larghezza, un abitacolo super luminoso e modulare. Non manca il Safety Coach che assiste il conducente utilizzando l'intelligenza artificiale.\Nei mercati distanti, in particolare Corea del Sud, India e Sud America, è stato presentato Bridger Concept, un SUV lungo 4 metri e alto 20 cm da terra, che punta a diventare il punto di riferimento per la mobilità urbana. Compatto all'esterno, spazioso all'interno, il quasi crossover cittadino offre un bagagliaio da 400 litri e sarà prodotto in India sulla piattaforma RGMP small entro la fine del prossimo anno, sia in versione ibrida che elettrica. Dacia, dal canto suo, proseguirà la sua crescita mantenendo gli stessi fondamenti e la stessa filosofia dell'essenziale, ma innalzerà ulteriormente il suo baricentro. Nel 2030, due terzi degli esemplari saranno elettrificati, mentre quelli del segmento C supereranno un terzo del totale. Per questo motivo, per affiancare il recente Bigster, è stato presentato Striker, un crossover multi-energia della stessa categoria, lungo 462 cm. Dacia, oltre all'ibrido, continuerà a dare priorità alla trazione integrale, alle motorizzazioni a GPL e introdurrà 4 modelli completamente elettrici, il tutto mantenendo prezzi molto competitivi.\Alpine, infine, come illustrato dal suo CEO Philippe Krief, affiancherà alle recenti A290 e A390 la nuova generazione della celebre A110, realizzata sulla piattaforma esclusiva del marchio APP (Alpine Performance Platform). Questo sottolinea l'impegno di Alpine nel definire il futuro del marchio attraverso un approccio che combina l'innovazione tecnologica con l'eredità storica del brand. La strategia complessiva rivela un focus sulla diversificazione e sull'adattamento ai diversi mercati, offrendo soluzioni specifiche per le esigenze locali. Renault si concentra sull'Europa e sull'utilizzo delle ultime tecnologie, mentre Dacia continua ad offrire un'opzione di valore e Alpine si concentra su prestazioni ed esclusività. L'insieme delle strategie dei tre marchi rappresenta una visione lungimirante del futuro della mobilità, che si adatta alle esigenze dei diversi mercati e alle aspettative dei clienti, considerando anche l'impatto ambientale e l'evoluzione tecnologica. L'obiettivo comune è quello di rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione e di soddisfare la crescente domanda di veicoli sostenibili e tecnologicamente avanzati





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