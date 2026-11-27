La Corte d'appello di Innsbruck commuta la pena sospesa di Rene Benko in sei mesi di reclusione per frode fallimentare, aggravando la sua posizione legale.

Una corte d'appello austriaca ha recentemente commutato la pena sospesa di 15 mesi inflitta all'ex magnate immobiliare Rene Benko per frode in materia di insolvenza in sei mesi di reclusione effettiva. Questa decisione, resa nota da un portavoce del tribunale venerdì 27 novembre a Vienna, rappresenta un duro colpo per la posizione legale di Benko, segnando un aggravamento significativo rispetto alle sentenze precedenti.

Dettagli della condanna per frode

La vicenda ha avuto origine il 10 dicembre 2025, quando un tribunale di primo grado nella città natale di Benko, Innsbruck, lo ha condannato per aver nascosto beni di valore ai creditori. Tra gli oggetti sequestrati e considerati nascosti figuravano due orologi di lusso e dei gemelli rinvenuti in una cassaforte. Questa condanna costituiva il suo secondo caso per frode in materia di insolvenza e prevedeva, oltre alla pena detentiva, una multa di 4.320 euro, equivalenti a circa 4.743 dollari.

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La situazione giudiziaria di Benko si è ulteriormente complicata durante un nuovo processo tenutosi a settembre. In quell'occasione, è stato condannato per un secondo capo d'accusa nel suo primo procedimento penale. Questo ha portato all'aumento della pena in quel caso specifico, passando da due anni iniziali a 30 mesi di reclusione totale. Al momento della decisione più recente, Benko ha già scontato 22 mesi di questa pena complessiva.

Posizioni e ricorsi legali

Oltre ai due procedimenti precedenti, Benko ha affrontato un terzo processo penale, che si è concluso con una condanna per frode aggravata avvenuta questo mese. Per questo terzo reato, il tribunale ha inflitto una pena aggiuntiva di due anni di reclusione. Rene Benko ha già presentato ricorso contro questa specifica decisione, cercando di contestare la validità della sentenza in quella particolare istanza giudiziaria.

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La Corte d'appello di Innsbruck ha sottolineato che la decisione di venerdì, che ha di fatto sostituito la pena sospesa e la multa originarie della sentenza di primo grado con la pena detentiva di sei mesi, non è avvenuta in isolamento. Il giudice ha esplicitamente tenuto conto dell'aumento della pena ottenuto in seguito al nuovo processo tenutosi a settembre, integrando i vari elementi del caso nella valutazione finale.

Impatto pratico e stato attuale

Attualmente, Rene Benko si trova agli arresti domiciliari nella città di Innsbruck. La sua libertà vigilata è monitorata tramite l'uso di un braccialetto elettronico alla caviglia, un dispositivo che garantisce il rispetto dei limiti di movimento imposti dall'autorità giudiziaria austriaca. Questa misura cautelare rappresenta il contesto in cui viene eseguita la nuova parte della sentenza.

La combinazione di queste sentenze crea un panorama legale complesso per l'ex magnate, che deve affrontare le conseguenze di multiple condanne in procedimenti diversi. La trasformazione della pena sospesa in reclusione effettiva segnale una minore indulgenza da parte del sistema giudiziario austriaco nei suoi confronti.