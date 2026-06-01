Renzi: La ricetta del centrosinistra è unità e primarie per battere Meloni

Matteo Renzi traccia la strategia per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche: unità, primarie e un programma condiviso per evitare la spaccatura che favorirebbe la premier Giorgia Meloni. L'ex segretario del PD critica la proposta di patrimoniale, analizza i fallimenti del governo di centrodestra e smentisce la possibilità di elezioni anticipate. Parla anche Daniela Santanchè, che torna sulla scena ribadendo lealtà a Meloni nonostante le dimissioni forzate.

Matteo Renzi sostiene di avere una ricetta vincente per il centrosinistra alle prossime elezioni politiche. L'ex segretario del Partito Democratico e leader di Italia Viva invita a evitare spaccature, affermando che la premier Giorgia Meloni potrà salvarsi solo se il centrosinistra si dividerà.

Renzi boccia l'idea di una seduta psicanalitica sulla sconfitta, come avvenuta dopo le elezioni comunali di Venezia, ricordando che l'opposizione in quella città dura da undici anni e non sarebbe un dramma continuare per altri cinque. Il leader di Italia Viva mette in luce i fallimenti del governo di centrodestra, citando la perdita di città importanti come Milano, Torino, Bologna, Genova, Roma, Napoli e Udine, mentre l'inflazione sale, il potere d'acquisto cala, il debito pubblico cresce e i giovani emigrano.

Renzi esorta il centrosinistra a svegliarsi invece di perpetuare l'autolesionismo, come l'ipotesi di una patrimoniale sui grandi patrimoni, che definisce un errore tattico e strategico. Dal punto di vista tattico, Meloni ha già alzato la pressione fiscale e su questo andrebbe incalzata, mentre una patrimoniale regalerebbe alla destra l'argomento 'meno tasse'. Strategicamente, Renzi teme che introdurre una patrimoniale spinga i miliardari a trasferire i loro capitali all'estero. Riguardo alle tempistiche elettorali, Renzi non crede a elezioni anticipate.

Conoscendo Meloni da vent'anni, la ritiene incapace di rischiare tutto accelerando la sconfitta, quindi esclude il voto a ottobre 2026. Sulla legge elettorale, Renzi sottolinea che la nuova normativa si farà e governerà chi avrà un voto in più, senza accordi tecnici posticci. Pur criticando Meloni per averla voluta solo ora per paura di perdere, vede un aspetto positivo: il pareggio non è più un'opzione, quindi tutto il centrosinistra dovrebbe impegnarsi per un governo di legislatura.

Per rendere questo impegno credibile, Renzi propone le primarie, che definisce una festa di democrazia. Le primarie vincolerebbero tutti al rispetto della leadership e a un accordo serio sul programma, creando un contrasto effettivo con il centrodestra chiuso nel palazzo a trattare tra figure come Vannacci e Marina Berlusconi, mentre il centrosinistra sarebbe in mezzo a milioni di persone nelle piazze.

Il testo riporta anche le dichiarazioni di Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo, che al ritorno sulla scena con l'inaugurazione del Tala Beach in Versilia commenta: 'Non è stato giusto farmi dimettere, ma Meloni è il capo e io sono leale'. Santanchè aggiunge di essersi fatta da parte di fronte a una richiesta pubblica con motivi irrilevanti per la sua attività, criticando un Paese interessato più al processo mediatico che a quello nelle aule di giustizia, pur affermando che i procedimenti stanno andando tutti nella direzione giusta.

Infine, una riflessione storica: il 30 aprile 1993, le monetine lanciate a Bettino Craxi e il World Wide Web reso accessibile a tutti simboleggiano un decennio in cui l'Italia si è concentrata sulla questione morale anziché su quella digitale, con un ritardo diventato poi quasi impossibile da colmare





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