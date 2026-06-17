Renzi risponde al selfie di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli: 'Non siamo sinistra-sinistra, ma serve un'alleanza programmatica'

Matteo Renzi commenta la fotografia dei leader del campo largo, escludendoItalia Viva dal nucleo di 'sinistra-sinistra' ma ribadendo la necessità di un'alleanza per battere la destra. L'ex premier sottolinea le differenze programmatiche e chiama all'unità del centrosinistra in vista delle prossime elezioni.

Il leader di Italia Viva , Matteo Renzi , è intervenuto con un lungo post su Instagram per commentare il selfie scattato dai leader del campo largo : Elly Schlein del Partito Democratico, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.

La foto, pubblicata sui social, annuncia due appuntamenti, l'8 e il 15 luglio, per avviare un confronto programmatico su una proposta progressista. Nel selfie non erano presenti Renzi né Riccardo Magi di +Europa, e i giornalisti hanno subito chiesto ai due se fossero arrabbiati per l'esclusione. Renzi risponde categoricamente: non sono arrabbiati, ma la questione non è l'assenza da una foto, bensì la collocazione politica.

Secondo l'ex presidente del Consiglio, Italia Viva non fa parte di "questo gruppo di sinistra-sinistra" che, pur avendo un consenso importante nel paese, è "insufficiente a vincere e insufficiente a governare". Renzi rivendica le differenze ideologiche e programmatiche con Pd, M5S e Avs su temi cruciali: dal garantismo alla crescita economica, dall'energia alle politiche europee.

Per Renzi, gli altri partiti "vogliono costituire un nucleo di sinistra-sinistra stretto nella coalizione" e hanno tutto il diritto di farlo, ma questo non deve impedire la costruzione di un'intesa più ampia in vista delle prossime elezioni politiche. Il leader di Italia Viva ribadisce: "Noi siamo un'altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai".

Tuttavia, di fronte al governo Meloni-Salvini-Vannacci, Renzi afferma la necessità di "costruire un'alleanza programmatica" per battere la destra, impegnandosi a "provarci, fino alla fine". Il messaggio è chiaro: Italia Viva punta a un centrosinistra capace di competere con la maggioranza di governo, distinto dal nucleo di "sinistra-sinistra" ma pronto a trovare accordi sui contenuti.

Renzi sottolinea che "non saremo mai come i protagonisti di questa foto" ma si può fare un accordo per evitare che "rivinca la peggiore destra che l'Italia abbia mai avuto". Non è la foto a preoccuparlo, ma "la foto di un sovranista al Quirinale", rivendicando il ruolo del centrosinistra negli ultimi anni: "Noi siamo quelli che hanno eletto Sergio Mattarella, non un sovranista: noi abbiamo combattuto la destra populista, non ci abbiamo fatto un governo insieme".

La conclusione è un appello all'unità del campo alternativo al centrodestra, con una previsione: "Il centrosinistra ha perso nel 2022 perché si è diviso. Se nel 2027 sarà unito, vinceremo; altrimenti tornerà al potere la destra". Renzi parla di "una richiesta di unità del popolo del centrosinistra" che non può essere ignorata, e lancia un monito: "Se qualcuno vorrà rompere, si assumerà la responsabilità di spiegarlo agli elettori".

Intanto, Italia Viva si prepara alla campagna elettorale per dimostrare che "un'alternativa a Meloni-Salvini-Vannacci è possibile. E anche necessaria"





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