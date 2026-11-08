Renzo Piano 89 anni: il segreto dell'infrastruttura affettiva e la memoria creativa

L'architetto Renzo Piano racconta la sua vita, la guerra e la longevità. Il segreto sta nell'affetto e nel silenzio. Scopri le parole dell'icona del design italiano a 89 anni.

Renzo Piano, 89 anni, condivide ricordi profondi legati alla perdita del fratello Renzo e al ruolo cruciale dell'affetto nella longevità. L'architetto italiano rivela che l'essenza della vita risiede nelle relazioni umane, nel silenzio e nella capacità di non disperare mai, indipendentemente dalle avversità.

Infanzia e Guerra in Liguria

Il primo ricordo di Renzo Piano è legato alla madre che piangeva ogni sera alle sette per la morte del fratello Renzo. L'architetto porta il nome del fratello mancato, nato nove mesi dopo il decesso, e cresce convinto che tutte le madri del mondo piangano a quell'ora. Questa emozione condivisa segna l'infanzia di Renzo Salvatore, cresciuto nell'ombra di quella perdita familiare.

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La guerra lascia tracce indelebili nella mente dell'architetto. Ricorda i suoni degli aerei nell'entroterra ligure, dove la famiglia era sfollata, e i bagliori lontani dei bombardamenti su Genova. Queste esperienze influenzano la sua sensibilità, rendendo fastidioso il suono degli aerei, come accaduto a New York il 11 settembre.

Storia Personale e Scuola

Renzo Piano ammette di essere stato uno studente difficile, definito un asino completo che rischiava il bocciatura già in terza elementare. Un prete aveva persino affermato alla madre che suo figlio non era normale. Nonostante le difficoltà accademiche, questa esperienza insegna a imparare dagli altri, trattenendo solo le idee positive e ignorando il resto.

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L'approccio alla cultura si basa sulla curiosità, intesa come strumento per accedere a un mondo di luce. La bellezza non è considerata un lusso esclusivo, ma un diritto di tutti. Questa filosofia guida progetti iconici come il Beaubourg, concepito come una proposta di protesta che rifletta lo spirito del Sessantotto.

Segreti della Longevità e Cultura

Renzo Piano identifica nell'infrastruttura affettiva il segreto della longevità. Gli amici, le persone care e le riflessioni sulle azioni giuste sono fondamentali. La capacità di restare in silenzio quando necessario e liberarsi dal superfluo contribuisce a mantenere la salute mentale. Non mollare un istante e rialzarsi dopo ogni difficoltà sono valori centrali.

La cultura e l'arte sono viste come veicoli di connessione. Renzo Piano cita l'improvvisazione di Keith Jarret a Colonia nel 1977, spiegando che la libertà creativa deriva da decenni di studio. La memoria e l'oblio sono elementi chiave della vita creativa, come affermato da Borges. L'architetto si sente la somma di tutte le persone amate e le esperienze vissute.

Fede e Pantheon Personale

Renzo Piano affronta il tema della morte con una prospettiva spirituale, descrivendo il nulla come imprendibile. La fede e l'idea di essere la somma di persone migliori offrono conforto. Un personale pantheon include musicisti come Claudio Abbado e artisti come Octavio Paz, che simboleggiano una forma di immortalità attraverso la memoria collettiva.

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Progetti come il Centro di Neuroscienza a New York riflettono la fascinazione per la memoria e i neuroni. Renzo Piano continua a lavorare e creare, vedendo l'oblio non come una perdita totale ma come un'opportunità per aggiungere ciò che manca. Questa visione ispira la sua continua attività creativa e la ricerca della bellezza in ogni aspetto della vita.