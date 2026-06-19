Repliche per La volta buona su Rai 1, telespettatori infuriati: "Siete stanchi e fate il weekend lungo"

Il programma pomeridiano di Rai 1 ha trasmesso repliche anziché una nuova puntata, scatenando le critiche del pubblico. La redazione spiega la scelta con la preparazione dell'ultima settimana di stagione.

Il programma di Rai 1 La volta buona ha trasmesso repliche nella giornata di venerdì 19 giugno 2026, suscitando la reazione contrariata di molti telespettatori.

La decisione, annunciata tramite un post sui social, ha spiazzato il pubblico di uno dei programmi più seguiti del primo pomeriggio, portando a interrogativi sul perché la redazione non avesse prodotto una nuova puntata a una sola settimana dalla fine della stagione. La trasmissione, condotta da Caterina Balivo, ha spiegato che la puntata speciale non sarebbe stata in diretta perché il dietro le quinte era impegnato nella preparazione dei contenuti per l'ultima settimana di stagione, in onda da lunedì.

Questa motivazione organizzativa non ha convinto tutti, con alcuni utenti che hanno ironizzato su una possibile mancanza di contenuti estivi, definendo i conduttori stanchi e dediti a un weekend lungo. Altri hanno invece suggerito di prolungare il programma per tutta l'estate con tematiche adatte alla stagione. Al momento non sono arrivate repliche ufficiali dalla redazione o da Caterina Balivo, che promette il ritorno lunedì 22 giugno.

Tra le altre notizie del giorno, figurano la risposta di Giorgia Meloni a Donald Trump, la scoperta di un'antica strada a Santa Palomba durante i lavori per il termovalorizzatore, la luna di miele di Dua Lipa e Callum Turner in Italia, il matrimonio di Camilla Mangiapelo e Luca Moro, i risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, l'ondata di calore con l'anticiclone africano che porta temperature fino a 39 gradi e allerta temporali, la morte di Sara Ceccantini a Mykonos con sviluppi nelle indagini, e il pestaggio mortale di un aiuto cuoco. Il meteo rimane dominato dall'afa e dallapossibilità di temporali improvvisi





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