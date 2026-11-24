Il mercato italiano dell'intelligenza artificiale supererà i due miliardi nel 2026, ma solo il 17% delle imprese ha formato il personale, creando un divario digitale.

Il mercato dell' intelligenza artificiale in Italia sta affrontando una crescita rapida ma disomogenea, con uno squilibrio evidente tra l'adozione tecnologica e la preparazione del capitale umano. Il Report 2026 di Assintel, l'associazione delle imprese digitali di Confcommercio, presenta una fotografia critica dove solo il 17% delle aziende ha formato il personale nell'ultimo anno.

Crescita del mercato AI oltre i due miliardi

Nonostante la carenza di competenze strutturate, la corsa all'intelligenza artificiale non si arresta e il mercato sta registrando numeri significativi. Le stime incluse nello studio indicano una crescita del 40,2% per l'anno in corso, portando il valore del settore a superare i due miliardi di euro.

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L'indagine condotta dall'Istituto Ixè su un campione di 801 imprese con almeno tre addetti mostra come almeno quattro aziende su dieci abbiano iniziato a valutare l'introduzione di queste tecnologie. Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto al 2025, quando la quota era inferiore a tre su dieci.

Rapidità sperimentale e carenza di strategia coordinata

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il passo tra l'esperimento isolato e l'integrazione organizzativa. Quasi tre soggetti su dieci nel campione totale sono già passati alle fasi pratiche o all'utilizzo effettivo, dimostrando un interesse concreto verso gli strumenti di intelligenza artificiale.

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Tuttavia, questa spinta non è accompagnata da un ripensamento dei processi di lavoro. Solo l'1,8% delle realtà intervistate dichiara di possedere una strategia coordinata a livello aziendale. La tecnologia viene quindi sperimentata in modo frammentato, senza un'architettura digitale di supporto.

Divario competenze: formazione carente per la maggioranza

L'adozione di nuovi strumenti non equivale automaticamente alla capacità di gestirli efficacemente. Solo il 36% delle aziende ritiene adeguate le competenze attuali del proprio staff. Quasi due terzi non hanno organizzato formazione specifica e non prevedono di farlo, mentre un quinto lo metterà in programma entro l'anno.

Solo il 5% ha già realizzato un percorso formativo strutturato o rivolto a una platea ampia. Anche tra le realtà che utilizzano già l'intelligenza artificiale, meno di quattro su dieci hanno investito sulla formazione del personale, evidenziando un gap formativo persistente.

Il rischio di un'Italia a due velocità digitali

La dimensione aziendale influenza fortemente la capacità di risposta e la percezione dell'importanza dell'intelligenza artificiale. Tra le grandi imprese con almeno 250 addetti, solo il 15% dichiara che l'AI non la riguarda, mentre la quota sale al 44% tra le piccole realtà con tre-nove dipendenti.

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Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, avverte che il rischio è quello di creare un'Italia delle imprese a due velocità. Le grandi realtà dedicano più risorse alle sperimentazioni e all'analisi dei dati, una pratica che sale dal 23% delle piccole al 40% delle grandi aziende.

Oversight e governance: una sfida aperta per il futuro

La corsa alla digitalizzazione accelera anche nella spesa complessiva. Nel 2026 la spesa delle imprese italiane per informatica e telecomunicazioni dovrebbe raggiungere 46,4 miliardi di euro, con un aumento del 4,7%. Quasi quattro imprese su dieci prevedono di aumentare il budget digitale e il 30% vuole avviare o ampliare progetti di AI.

Ciononostante, le criticità legate alle competenze o alla disponibilità al cambiamento sono aumentate dal 32% del 2025 al 45% attuale. Solo il 24% delle aziende ha previsto regole interne o controlli su privacy e sicurezza, mentre il 53% teme un affidamento acritico alle risposte generate.