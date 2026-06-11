Report conferma attività di propaganda antiebraica cinese per destabilizzare democrazie occidentali

Il report prodotto dal Senato americano conferma le conclusioni del febbraio scorso, che aveva certificato un’attività di propaganda antiebraica fra i media cinesi a partire dal 2021, quando cominciarono a deteriorarsi le relazioni sino-israeliane. L’idea dell’ebraismo come forma di particolarismo etico contrapposta all’universalismo cristiano, l’immagine dell’ebreo come vendicativo, insensibile alla sofferenza dell’altro e persino assettato del sangue dei bambini, è un’operazione assai più ampia che fa leva su un immaginario antigiudaico occidentale sedimentatosi in secoli, per non dire millenni di storia europea.

Il report prodotto dal Senato americano, riguardante l’antisemitismo come arma di guerra utilizzata dalla Cina per destabilizzare le democrazie occidentali , conferma le conclusioni a cui era giunto il febbraio scorso, che aveva certificato un’attività di propaganda antiebraica fra i media cinesi a partire dal 2021, quando cominciarono a deteriorarsi le relazioni sino-israeliane.

Come ogni indagine, anche quella del congresso americano non può fondarsi su vaghe intuizioni o su astratti filosofemi, per cui si limita, per quanto letto finora, ad indicare alcuni comprovati casi specifici in cui sono stati utilizzati stereotipi antisemiti per aizzare l’odio antiebraico. L’idea dell’ebraismo come forma di particolarismo etico contrapposta all’universalismo cristiano, la religione della legge contrapposta a quella dell’amore e della compassione, l’immagine dell’ebreo come vendicativo, insensibile alla sofferenza dell’altro e persino assettato del sangue dei bambini, è un’operazione assai più ampia che fa leva su un immaginario antigiudaico occidentale sedimentatosi in secoli, per non dire millenni di storia europea.

Le democrazie occidentali stanno prendendo le proprie contromisure, ma la propaganda congiunta russo-sino-iraniana appare inquietante, con il quadro geopolitico complessivo che sembra emergere





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