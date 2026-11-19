Il Congresso Usa richiede il divieto di certificazione per i velivoli cinesi e restrizioni agli investimenti. Ecco le implicazioni per Airbus e il settore aerospaziale globale.

Un rapporto del Congresso degli Stati Uniti, esaminato da Reuters, stabilisce che Washington dovrebbe rigorosamente rifiutarsi di certificare gli aeromobili di fabbricazione cinese. La raccomandazione si estende alla revoca dei contratti finanziati dai contribuenti diretti alle aziende di difesa americane, inclusi grandi nomi come Airbus, se queste non interrompono immediatamente i propri investimenti nella base industriale aerospaziale cinese. Questa posizione emergente rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche commerciali e di sicurezza nazionale tra le due superpotenze.

Strumenti Di Controllo E Investimenti Restritti

La House Select Committee on China, nel suo rapporto pubblicato, ha affermato esplicitamente che Washington deve inasprire i controlli sulle esportazioni e limitare gli investimenti nel settore aerospaziale cinese. Secondo gli autori dell'indagine, condotta nel corso di un anno, il sistema commerciale più ampio ha consentito attività aerospaziali commerciali che potrebbero rafforzare le aziende collegate alla base industriale militare della Repubblica Popolare Cinese. Questo fenomeno avviene senza attivare le misure di salvaguardia progettate specificamente per proteggere le tecnologie sensibili dalle fughe di informazioni o dal trasferimento indesiderato di know-how strategico.

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Posizioni Delle Agenzie Governative E Società

Il documento sottolinea che la Federal Aviation Administration non dovrebbe permettere agli aeromobili di fabbricazione cinese di volare negli Stati Uniti. Tale posizione si basa sul fatto che la Cina non ha mai reso pubblico il proprio rapporto dettagliato sull'incidente del 2022 che ha coinvolto un Boeing della China Eastern Airlines. Inoltre, il rapporto cita i sussidi che la Cina ha concesso al costruttore aeronautico statale cinese Comac e all'Avic, indicando un sostegno governativo diretto che distorto il mercato globale. Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro dovrebbe limitare gli investimenti in uscita verso il settore aerospaziale cinese ed esortare gli alleati a seguire l'esempio. In particolare, l'acquisizione di aziende aerospaziali statunitensi da parte di società francesi dovrebbe essere sottoposta a un controllo più rigoroso fino a quando queste non avranno reciso i legami con l'ecosistema civile-militare cinese.

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Impatto Sul Settore E Trasferimento Tecnologico

Attraverso joint venture, accordi di co-sviluppo e altre relazioni commerciali, le aziende americane e altre società occidentali hanno trasferito tecnologia, know-how e capacità industriale nel settore aerospaziale. Questa dinamica ha avvantaggiato, in ultima analisi, le forze armate cinesi, creando preoccupazioni significative per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Le implicazioni di queste raccomandazioni potrebbero alterare profondamente la struttura della filiera aerospaziale globale, costringendo le grandi aziende occidentali a rivedere le loro strategie di partenariato e investimento in una delle economie in più rapida crescita nel campo dell'aviazione.