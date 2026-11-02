Report I-Com: L'Italia accelera sulla trasformazione digitale UE

L'Istituto per la Competitività rileva un'accelerazione italiana nel Decennio Digitale 2030. PNRR spinge ICT e cloud, ma restano critici gli specialisti e il ranking Ue scende al 15° posto.

L'Istituto per la Competitività (I-Com) ha pubblicato i dati più recenti sul monitoraggio dei progressi italiani verso gli obiettivi del Decennio Digitale europeo. Questo strategico piano dell'Unione Europea, adottato nel 2022, mira a guidare la trasformazione digitale nei ventisette Stati membri entro il 2030. Le nuove rilevazioni confermano che l'Italia ha registrato un'accelerazione significativa nei ritmi di avanzamento, soprattutto grazie alla spinta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR).

Sette indicatori allineati con i target 2030

La situazione mostra un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, con sette dei dodici indicatori chiave ora in linea con gli obiettivi previsti per il 2030. Tre anni fa, solo quattro indicatori erano allineati; un anno fa il numero era salito a cinque. Questa crescita dimostra che la velocità di crociera del paese sta aumentando, portando a risultati più concreti nelle principali dimensioni della strategia: connettività, competenze digitali, adozione tecnologica e digitalizzazione dei servizi pubblici.

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Particolarmente evidenti sono i progressi nella digitalizzazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e nell'adozione del cloud computing. Mentre il ritmo precedente lasciava presagire il raggiungimento dei target rispettivamente nel 2152 e nel 2035, le nuove proiezioni I-Com indicano il 2028 per le PMI e il 2027 per il cloud. Queste date anticipano di diversi anni la scadenza del 2030, segnalando una rotta ormai sicura verso il successo europeo.

Competenze digitali e Intelligenza Artificiale in ripresa

Un altro salto di qualità riguarda le competenze digitali di base, un'area che presentava gravi ritardi fino a due anni fa. I dati osservabili in quel periodo lasciavano prevedere il raggiungimento dell'obiettivo nel 2465. La nuova proiezione I-Com, che estrapola linearmente i trend storici, riporta ora il traguardo a nove anni dopo la scadenza del 2030, rendendo il target finalmente realistico e prossimo. Parallelamente, l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese ha visto un raddoppio nell'ultimo anno, passando dall'8,2% al 16,4%.

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Sebbene sia ancora distante dal target del 60%, questa crescita ha migliorato drasticamente la traiettoria prospettica, spostando l'anno previsto per il raggiungimento dell'obiettivo dal 2108 dell'anno scorso al 2043 di quest'anno. Questo scenario lascia ragionevoli aspettative di ulteriori accelerazioni nelle prossime rilevazioni annuali, suggerendo che il mercato italiano sta finalmente interiorizzando le potenzialità di queste tecnologie avanzate.

Margini di miglioramento e criticità strutturali

Nonostante i progressi, permangono significative criticità che richiedono attenzione immediata. L'unico valore significativamente fuori linea e in continuo peggioramento è quello degli specialisti ICT. L'obiettivo di raggiungere l'8,4% sul totale degli occupati si allontana costantemente, con il raggiungimento previsto che scala dal 2074 dell'edizione 2024 al 2116 della rilevazione attuale. Il tasso si è infatti inchiodato a un drammatico 3,8%, creando un gap strutturale difficile da colmare con gli attuali strumenti.

Anche gli indicatori sui servizi digitali rivolti ai cittadini peggiorano, con una proiezione di taglio del traguardo nel 2034 invece che nel 2031 come previsto lo scorso anno. Tuttavia, il ritardo rimane meno significativo rispetto ad altre aree, soprattutto se confrontato con la prospettiva di 2087 prospettata solo due anni fa. Altri indicatori, come la copertura fissa ad alta capacità, fibra ottica, 5G e l'accesso alle cartelle cliniche, restano invece pienamente allineati con i target.

Classifica Ue: distacco dalla vetta e nuovi obiettivi

L'I-Com Ultrabroadband Index (IBI), presentato nello stesso rapporto, conferma i progressi italiani ma evidenzia un leggero deterioramento nella posizione relativa. L'Italia scende dal 14° al 15° posto nella classifica dei ventisette Stati membri, restando confinata nella parte destra della graduatoria senza superare il valore medio europeo. La Danimarca occupa la vetta, seguita da Olanda e Finlandia, mantenendo un distacco competitivo che l'Italia fatica a colmare nonostante gli sforzi.

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È inoltre necessario considerare che alcuni obiettivi italiani sono inferiori a quelli continentali, riconoscendo gli handicap di partenza. Ad esempio, il target di adozione dell'IA al 2030 è fissato al 60% per l'Italia, contro il 75% continentale. Inoltre, alcuni indicatori, come quelli sul 5G, potrebbero sovrastimare i risultati effettivi non distinguendo tra reti standalone e non standalone, complicando il confronto reale con gli altri paesi dell'Unione Europea.