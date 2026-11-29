Nuove inchieste di Report svelano crisi uovo, produzione Bangladesh, fondi statali e scandali Emiliani.

La trasmissione di inchiesta Report torna a indagare su scenari nazionali complessi attraverso quattro puntate dedicate. Il programma approfondisce temi critici che spaziano dalla sicurezza alimentare alla trasparenza politica ed economica. Le indagini rivelano irregolarità significative in settori chiave dell'economia italiana. Ogni puntata esamina una filiera specifica con dati precisi e testimonianze dirette. L'obiettivo è fornire ai cittadini una visione completa delle criticità strutturali. Le rivelazioni hanno già innescato reazioni istituzionali e richieste di verifiche immediate.

Scandalo Ovoprodotti e Contaminazioni

Giulia Innocenzi riprende in mano il caso del più grande produttore europeo di uova. Le immagini e le analisi precedenti avevano già mostrato contaminazioni gravi negli stabilimenti. I prodotti risultavano deteriorati e i controlli batterici presentavano presunte manipolazioni. Le indagini hanno portato a interrogazioni parlamentari e solleciti a livello europeo. L'ingresso dei Nas negli allevamenti ha confermato nuove violazioni operative. I dati raccolti evidenziano un rischio concreto per la salute pubblica. La crisi della catena di fornitura continua a evolversi con nuovi elementi emersi.

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Gadget Fratelli di Bangladesh

Luva Bertazzoni ha ricostruito la filiera commerciale di Fratelli d'Italia per la vendita di gadget. La società Italica Solution è stata indicata come responsabile dell'organizzazione. Il gruppo è riconducibile all'ex militante di Forza Nuova Martin Avaro. La produzione avviene in Bangladesh in condizioni di lavoro difficili. Le telecamere hanno filmato fabbriche con ambienti fatiscenti e scarse sicurezze. Le magliette ufficiali vengono assemblate in contesti precari e non controllati. Questa pratica solleva questioni etiche sulla filiera politica estera.

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Finanziamenti Garanzie Publiche

Walter Molino firma un'inchiesta su Banca Progetto e prestiti con garanzie statali. Lo strumento coinvolge il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo è gestito dal Mediocredito Centrale sotto il Ministero dell'Economia. Il fondo copre fino all'otto percento del finanziamento con fondi pubblici. In caso di insolvenza, il rischio grava interamente sullo Stato italiano. L'indagine collega imprenditori a ambienti politici e criminali. Sono emersi prestiti verso società legate alla 'ndrangheta. Il sistema retribuisce agenti a provvigione per distribuire capitali rischiosi.

Crisi Gruppo Alimentare Emiliano

Roberta Persia conclude con La fattoria degli animali sulla storia di un gruppo alimentare. Il brand era noto per un celebre prosciutto cotto di fama internazionale. I conti attuali mostrano un rosso finanziario preoccupante e strutturale. Il gruppo era considerato un simbolo del Made in Italy e dell'eccellenza. Tuttavia, la parabola discendente ha sorpreso molti osservatori esperti. Segnali di crisi non sarebbero stati ascoltati dalle banche e dai politici. La rintracciabilità della responsabilità finanziaria resta un punto cruciale da verificare.