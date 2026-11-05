Report, Piervincenzi e Di Pasquale partono da Lavitola: attesa endorsement Ranucci

Daniele Piervincenzi e Claudia di Pasquale tornano alla conduzione di Report puntando sull'inchiesta Lavitola. Ecco i dettagli sulla trasmissione Rai 3.

Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale affrontano il ritorno alla guida di Report con un focus specifico sul cantiere navale di Lavitola. La nuova conduzione del programma di inchiesta di Rai 3, che tornerà in onda l'8 novembre, nasce dalla necessità di approfondire eventi già esaminati in indagini precedenti.

Il ruolo di Ranucci e l'attesa del team

I conduttori sottolineano che il direttore Raffaele Ranucci non ha inviato alcun messaggio di sostegno. Piervincenzi specifica di attendersi quantomeno un in bocca al lupo da parte del capo redazionale per confermare la linea editoria scelta.

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L'inchiesta sui tentativi di sviamento

La decisione di dedicare il debutto alle dinamiche di Lavitola deriva da una volontà esplicita del nuovo team di indagare sui tentativi di sviamento delle indagini. Di Pasquale conferma l'importanza di questo percorso, basato sui primi giorni successivi alla sua nomina a conduttrice.

Il piacere per il sostegno di Gabanelli

Mentre manca un segnale ufficiale da Ranucci, Piervincenzi ha espresso grande soddisfazione per il supporto ricevuto da Milena Gabanelli. Il messaggio di endorser e incoraggiamento della storica conduttrice ha contato molto per i due nuovi responsabili della trasmissione.

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Trasparenza e eredità della conduzione

La scelta di riproporre l'inchiesta mira a garantire la massima trasparenza verso il pubblico, ripercorrendo lo sviluppo degli elementi di novità emersi. Di Pasquale ha ammesso di aver ereditato un programma con un enorme peso, lavorando in Rai da quindici anni.

Il futuro della squadra e nuovi temi

La redazione conferma di essere la stessa storica squadra, composta dagli stessi inviati, filmmaker, montatori e produzione che hanno sempre difeso l'autonomia del magazine. Oltre a Lavitola, il programma toccherà temi come l'effetto delle microplastiche nei piatti, il mondo degli influencer e i tartufi bianchi d'Alba.