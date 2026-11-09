Report, Ranucci e l'inchiesta su Valter Lavitola alla nuova stagione

Aldo Grasso analizza la nuova stagione di Report, aperta dall'inchiesta su Valter Lavitola e sul cantiere Vittoria di Adria legata all'attentato a Ranucci.

Può sopravvivere un programma quando cambia il suo conduttore, soprattutto se quel conduttore è diventato parte integrante del programma stesso? È la domanda che Aldo Grasso pone nel suo commento sul Corriere della Sera, dedicato alla nuova stagione di Report dopo il passaggio di consegne che ha lasciato Ranucci fuori dalla conduzione.

Secondo Grasso, la scelta più significativa riguarda l'apertura della stagione con un'inchiesta su Valter Lavitola e sul cantiere navale Vittoria di Adria. Il cantiere è una delle piste seguite dagli investigatori sull'attentato a Ranucci, mentre Lavitola è indicato come l'uomo accusato di essere il mandante dell'attentato.

Also read Report, la vendetta del silenzio: Ranucci snobbato alla prima puntata

Inchiesta su Valter Lavitola come prima mossa di stagione

Per Aldo Grasso l'inchiesta d'apertura non è una scelta neutra, anzi equivale quasi a una dichiarazione d'indipendenza da parte di Report. Il commentatore sostiene che il programma affronti così la vicenda più imbarazzante ereditata dalla gestione precedente.

Il nodo riguarda il rapporto di stretta amicizia tra Ranucci e Valter Lavitola, l'uomo accusato di essere il mandante dell'attentato. Grasso osserva che il sottotesto è chiaro: un conto è Report, un altro sono le frequentazioni private del suo ex conduttore.

Advertisement

Il ruolo di Ranucci nella storia del programma

Grasso descrive Ranucci non soltanto come presentatore, ma come il garante, il narratore, il commentatore e spesso il giustiziere simbolico delle battaglie del programma. Proprio per questo il commentatore si chiede se Report possa restare lo stesso dopo un cambio alla conduzione.

Il quesito, secondo la lettura di Grasso, riguarda l'identità stessa del programma. Se il conduttore è diventato un elemento costitutivo del format, la sua uscita pone un problema di continuità editoriale, che si gioca sulle scelte concrete della nuova stagione.

Cosa cambia per il pubblico con la nuova stagione di Report

Per il pubblico, il messaggio della stagione che si apre è che Report affronta anche le vicende che riguardano la gestione precedente. Nella lettura di Grasso, il programma si misura così con il proprio passato senza attendere che il tema venga sollevato da altri.

La credibilità di un programma d'inchiesta dipende dalle sue battaglie più che dal volto che le presenta. Il caso Lavitola diventa quindi il banco di prova con cui Report dimostra di poter proseguire il proprio lavoro anche senza Ranucci alla conduzione.

Advertisement

Il commento di Grasso non fornisce ulteriori date o dettagli sulle prossime puntate, né aggiornamenti sull'indagine per l'attentato a Ranucci. Gli elementi certi restano l'inchiesta su Valter Lavitola, il cantiere Vittoria di Adria e la pista seguita dagli investigatori.