Il servizio di Report su Epstein e Zampolli scuote il mondo dei media tra minacce legali e accuse di abusi, mentre la Lombardia registra un successo economico record con le imprese benefit.

Il servizio intitolato La guerra di Epstein, trasmesso da Report lo scorso 19 aprile, ha sollevato un polverone mediatico e legale senza precedenti, centrando l'attenzione sul complesso intreccio tra potere, finanze oscure e vicende personali legate al defunto finanziere Jeffrey Epstein .

Al centro della narrazione si trova la testimonianza di una modella brasiliana, ex compagna di Zampolli, che ha descritto anni di abusi fisici e psicologici, delineando un rapporto tossico iniziato quando lei era ancora minorenne. La donna ha parlato di un sistema di potere ramificato che coinvolgerebbe figure di spicco della politica internazionale, gettando ombre inquietanti su presunti patti segreti e abusi sistemici che, secondo le sue dichiarazioni, sarebbero documentati in file riservati. La natura di tali prove, tuttavia, rimane controversa, dato che non è stato possibile verificarne l'origine o l'autenticità in modo definitivo, alimentando un dibattito acceso tra chi vede nella trasmissione un baluardo di verità giornalistica e chi, invece, denuncia una narrazione parziale o pretestuosa. La controversia si è estesa rapidamente anche sul piano legale, con Zampolli che ha categoricamente smentito ogni accusa, incluse quelle relative a comportamenti illeciti o uso di sostanze stupefacenti. La tensione è salita alle stelle quando, prima della messa in onda, lo stesso Zampolli ha tentato di impedire la pubblicazione dell'intervista, rivendicando il diritto di negare l'autorizzazione soprattutto per le parti che sarebbero state raccolte off the record. Questa mossa è stata interpretata dalla redazione e da numerosi sostenitori del programma come un tentativo di pressione indebita volto a limitare la libertà di stampa e la ricerca della verità. La redazione di Report ha ribadito con fermezza la propria autonomia editoriale, sottolineando che proteggere l'integrità del lavoro d'inchiesta rappresenta un interesse primario per la comunità e per le istituzioni democratiche del Paese, che non dovrebbero cedere a pressioni esterne di natura privata. Parallelamente a questo scontro mediatico, il panorama economico italiano offre uno spaccato di vitalità che contrasta con le ombre della cronaca nera. La Lombardia si conferma infatti come il motore pulsante dell'economia nazionale, consolidando il proprio primato nel settore delle società benefit. Con oltre 1.700 imprese che coniugano profitto e finalità sociali, la regione ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, passando dalle sole 165 aziende censite nel 2019 a numeri da capogiro. Questo modello di business, che genera un valore della produzione di oltre 31 miliardi di euro, dimostra come sia possibile integrare sostenibilità e competitività, attraendo investimenti e creando occupazione qualificata. Il successo lombardo, specialmente in comparti ad alta innovazione come il digitale e le attività scientifiche, rappresenta un esempio virtuoso di trasformazione economica che guarda al futuro. Mentre da un lato il dibattito si concentra sull'opacità dei circoli di potere e sulla ricerca di giustizia per le vittime di abusi, dall'altro la crescita del sistema delle imprese benefit evidenzia la volontà di costruire un apparato produttivo più etico, trasparente e orientato all'impatto positivo per l'intera collettività





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