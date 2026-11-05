Report torna in TV: Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi subentrano a Ranucci

L'inviato Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale conducono il giornale d'inchiesta di Rai 3. La redazione affronta la crisi post-Ranucci con unità e indipendenza.

Il programma di approfondimento giornalistico Report è tornato a trasmettere con una nuova direzione editoriale e una coppia di conduttori completamente rinnovata. Domenica 8 novembre 2026, il nuovo ciclo prende il via con Davide Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, segnano l'inizio di un capitolo diverso per la redazione del celebre telegiornale di Rai 3. L'esordio prevede un servizio incentrato su Valter Lavitola, figura centrale nelle recenti polemiche che hanno coinvolto l'ex conduttore Tommaso Ranucci. La scelta di aprire con questa inchiesta dimostra la volontà di non interrompere il filo conduttore con la realtà politica ed economica del Paese, mantenendo alta l'attenzione sui fatti di cronaca rilevanti.

Novità conduttori e dichiarazione di indipendenza

Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi conducono il programma insieme, portando con sé un forte senso di responsabilità verso il patrimonio giornalistico creato negli anni. La giornalista ha chiarito che non si parlerà delle dinamiche personali tra il passato conduttore e Lavitola, confermando di non essere a conoscenza della loro amicizia privata. Durante la conferenza stampa, tenuta in una sala gremita, Di Pasquale si è commossa nel ricordare l'estate trascorsa sotto i riflettori, definita orribile a causa degli attacchi subiti. Ha sottolineato come la redazione sia rimasta unita per tutelare l'identità di Report, nata nel 1997 e guidata per quasi due decenni da Milena Gabanelli, distinguendo chiaramente l'istituzione televisiva dalle figure che l'hanno rappresentata.

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Posizioni della Rai e del direttore Corsini

Il direttore di Rai News Paolo Corsini ha riaffermato che Report è un patrimonio della Rai e dei cittadini, garantendo che non ci saranno personalismi nella gestione del programma. Corsini ha specificato che il format può esistere esclusivamente nell'ambito della televisione pubblica e non può passare in mani private, smentendo implicitamente eventuali voci sulla possibile rinascita del programma su altre reti. Ha dichiarato che la scelta dei nuovi conduttori è stata puramente editoriale e che nessuno è stato condizionato politicamente, assicurando che la redazione lavorerà come squadra. Il direttore si è detto sicuro che Tommaso Ranucci farà gli auguri ai nuovi conduttori, pur non citando esplicitamente la sua posizione durante l'incontro.

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Obiettivi editoriali e metodo di lavoro

Daniele Piervincenzi ha evidenziato la sua intenzione di approfondire i temi politici, soprattutto in vista delle elezioni imminenti, mantenendo la linea di indipendenza storica del programma. Ha raccontato che Ranucci lo ha chiamato personalmente per salutarlo, prima che avvenisse l'incontro con la redazione, ma ha ammesso di non aver ricevuto un in bocca al lupo formale. Piervincenzi ha assicurato che il famoso Metodo Report, firmato da Ranucci, continuerà a vivere attraverso circa venti servizi registrati nella passata edizione. Ha chiarito che questo approccio è il frutto del lavoro di giornalisti indipendenti e che il nuovo team non sarà condizionato dal conduttore, puntando a dimostrare di essere all'altezza dei compiti assegnati senza fare rimpiangere il predecessore.