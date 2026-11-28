Il cablogramma del generale Roberto Vannacci del 16 febbraio 2022 prevede l'invasione russa dell'Ucraina con strategia asimmetrica prima del 24 febbraio.

Un documento riservato dell'ambasciata italiana a Mosca, declassificato il 6 novembre, rivela come otto giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina il generale Roberto Vannacci avesse previsto una strategia ibrida. Il generale Vannacci, all'epoca a capo della Difeitalia Mosca, redasse un cablogramma il 16 febbraio 2022 descrivendo le attività militari russe ai confini con l'Ucraina come leva negoziale e non come preparazione a un'invasione convenzionale diretta.

Il documento, firmato dal responsabile Difeitalia e inviato dall'ambasciatore Giorgio Starace, anticipa che un eventuale intervento diretto russo avrebbe avuto connotazione asimmetrica. La strategia mirava a logorare la volontà della popolazione ucraina e a minare la leadership del governo di Kiev senza rendere chiaramente riconoscibile l'attore responsabile delle azioni belliche.

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Analisi Strategica Asimmetrica Generale Vannacci

Il rapporto redatto dal generale Roberto Vannacci escludeva categoricamente la probabilità di un intervento militare su larga scala volto alla conquista totale dell'Ucraina orientale. Questa ipotesi sembrava poco probabile e di dubbio successo militare per i lunghi tempi richiesti, superiori al mese, e per il grande dispendio di forze e risorse necessarie.

Una strategia su piccola scala invece appariva ad alta probabilità di successo secondo l'analisi di Vannacci. Questa avrebbe mirato al controllo di punti chiave e aree strategicamente rilevanti, godendo di un supporto, almeno parziale, della popolazione residente. La fase cinetica sarebbe terminata rapidamente, impedendo alle organizzazioni internazionali di intervenire prima del fatto compiuto.

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Contesto Diplomatico Ambasciata Starace e Di Maio

Il cablogramma fu inviato dal ambasciatore Giorgio Starace in prossimità di una visita dell'allora ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio a Mosca. Di Maio incontrò l'omologo russo Sergey Lavrov in quel periodo di alta tensione diplomatica. La Dire ha confermato la veridicità del documento tramite fonti qualificate, escludendo che valutazioni di questo tipo potessero essere state redatte da altri al posto del responsabile militare.

È possibile che l'ambasciatore Giorgio Starace abbia aggiunto qualche piccola nota, ma la competenza indiscussa nella redazione di assessment militari spetta alla Difeitalia. Il documento dimostra la chiarezza con cui i servizi diplomatici e militari italiani leggevano le intenzioni russe prima dello scoppio del conflitto a pieno regime.

Declassificazione Maeci e Conseguenze Immediate

La declassificazione del rapporto è stata effettuata dal Maeci, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il 6 novembre. Teoricamente anche il ministero della Difesa potrebbe aver effettuato la procedura, ma non tutti i cablogrammi arrivano a questo dicastero, poiché vengono inoltrati solo quelli considerati di massima importanza strategica.

Il documento sottolinea come le azioni nella sfera puramente militare sarebbero state combinate, integrate e sincronizzate con altre iniziative nel campo economico, energetico, informativo, sociale e politico. Questa visione olistica della guerra ibrida conferma l'accuratezza delle previsioni strategiche di Roberto Vannacci e del suo team in Russia.